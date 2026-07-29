Republica Moldova. Guvernul de la Chişinău renunţă în acest an la concertul tradiţional din Piaţa Marii Adunări Naţionale, dedicat sărbătorii Limba Noastră cea Română. Totodată, şi concertul progmat pentru 27 august, Ziua Independenţii, va fi cu mult mai modest ca în ceilalţi ani.

Guvernul a exclus, în şedinţa din 29 iulie, concertul din 31 august. Şi a redus bugetul pentru spectacolul ar spectacolul din 27 august.

Guvernulşi-a justificat decizia prin bugetul auster al ţării, în condiţii de criză energetică.

Iniţiativa a venit din partea ministrulu Culturii, Dan Suruceanu. El a explicat că renunțarea la evenimentul artistic din 31 august are drept scop reducerea costurilor.

Iniţiativa lui Suruceanu a fost susţinută de premierul Vasile Tofan, care şi-a lăudat suvalternul pentru curaj. „Anularea concertului nu anulează sărbătoarea”, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan.

Şeful Cabinetului de miniştri a mai adăugat că sărbătorile pot fi organizate „cu mult suflet și inimă, dar nu neapărat cu tare mulți bani”.

Pentru 27 august, autoritățile pregătesc ceremonia oficială de depunere de flori, parada militară și un spectacol în Piața Marii Adunări Naționale.

Pe 31 august, accentul va fi pus pe Marea Dictare Națională, organizată tradițional de Ministerul Educației și Cercetării.

„Eu cred că și moldovenii ne vor înțelege că avem concert pe 27, care iarăși îl vom face mai modest, și nu neapărat să avem un concert și pe 31. Pe 31 celebrăm limba română și facem o dictare națională care mi se pare o tradiție foarte frumoasă, dar nu neapărat să avem încă un concert. De asta rog mult susținerea voastră ca să mai tragem și noi cureaua ca stat, nu neapărat numai cetățenii”, a declarat ministrul Suruceanu .

Pe 31 august va fi dat start Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu”. La fel, sunt programate evenimente dedicate centenarului Teatrului Național „Mihai Eminescu”.

Sărbătoarea națională Limba Noastră simbolizează identitatea națională, renașterea spirituală și demnitatea poporului. Această zi cinstește limba maternă ca temelie a culturii și memoriei.

În contextul mișcării de renaștere națională de la sfârșitul anilor '80 din RSSM, la Chișinău a avut loc Marea Adunare Națională de la 27 august 1989, o întrunire la care au participat aproximativ 750.000 de oameni (circa 1/6 din populația de atunci a republicii). În cadrul adunării, se cerea declararea limbii române ca limbă de stat în RSSM, precum și trecerea la grafia latină.

Sub acest impuls, peste două zile, la 29 august 1989 s-au deschis lucrările celei de-a XIII-a sesiuni a Sovietului Suprem din RSSM, care a durat până la 1 septembrie. În rezultatul unor intense dezbateri avute cu oponenții din Sovietul Suprem, deputații românofoni au reușit să impună limba română ca limba de stat și adoptarea alfabetului latin.

Discuțiile cele mai aprinse din Sovietul Suprem au avut loc pe 31 august, cand s-a votat și cea mai mare parte a legislației privitoare la limba de stat și alfabet.

Ulterior, ziua de 31 august a fost declarată sărbătoare națională în Republica Moldova.

Ziua Limbii Române se sărbătorește la data de 31 august în Republica Moldova din 1990, în România din 2011 și în Ucraina din 2026.