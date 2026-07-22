Noul premier din Republica Moldova, ironic cu privire la politica de la București
- Andrei Arvinte
- 22 iulie 2026, 09:10
Noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, care urmează să depună miercuri jurământul, a declarat că și-ar dori ca prima sa vizită oficială în străinătate să fie în România, dar la București e o situație complicată.
Premierul Republicii Moldova ar vrea ca prima sa vizită să fie în România
Întrebat într-o emisiune unde ar vrea să efectueze prima vizită externă, Vasile Tofan a indicat România, invocând parteneriatul strategic dintre cele două state. Marți, acesta a primit votul de încredere al Parlamentului de la Chișinău pentru cabinetul său.
Premierul a precizat însă că organizarea deplasării ar putea fi influențată de situația politică de la București, pe care a descris-o drept „un pic mai complicată” decât cea din Republica Moldova.
„Încă nu am agreat prima vizită. Eu cred ca avem un parteneriat strategic cu România. Eu mi-aş dori să fie România”, a răspuns noul premier.
Tofan, ironic cu privire la politica de la București
„Acum înţeleg că situaţia politică din România este un pic mai complicată decât la noi, dar dacă mă întrebaţi unde mi-aş dori să merg în prima vizită, aş vrea să merg în România”, a adăugat Vasile Tofan la emisiunea „În PROfunzime” de la ProTV Chişinău.
Premierul a menționat că o altă destinație importantă pentru primele sale deplasări externe ar fi Bruxelles.
Premierul Republicii Moldova a obținut greu cetățenia română
În interviu, Vasile Tofan a fost întrebat și despre cetățeniile pe care le deține. Premierul a spus că are două cetățenii, ale Republicii Moldova și României, „ca toţi moldovenii de bună-credinţă”.
„Mai mult de o treime din noi avem cetăţenia Moldovei şi a României. Mai rar se întâmplă să ai o a doua cetăţenie o altă cetăţenie decât a României”, a explicat el.
Vasile Tofan a mărturisit că a obținut cetățenia română „foarte târziu şi cu mare noroc”. „Bine că am luat-o!”, a exclamat premierul Republicii Moldova.
La 44 de ani, Vasile Tofan și-a petrecut o parte importantă a vieții în străinătate, atât pentru studii, cât și pentru activități de afaceri. El urmează să preia oficial funcția de prim-ministru după depunerea jurământului de miercuri.