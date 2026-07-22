Noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, care urmează să depună miercuri jurământul, a declarat că și-ar dori ca prima sa vizită oficială în străinătate să fie în România, dar la București e o situație complicată.

Întrebat într-o emisiune unde ar vrea să efectueze prima vizită externă, Vasile Tofan a indicat România, invocând parteneriatul strategic dintre cele două state. Marți, acesta a primit votul de încredere al Parlamentului de la Chișinău pentru cabinetul său.

Premierul a precizat însă că organizarea deplasării ar putea fi influențată de situația politică de la București, pe care a descris-o drept „un pic mai complicată” decât cea din Republica Moldova.

„Încă nu am agreat prima vizită. Eu cred ca avem un parteneriat strategic cu România. Eu mi-aş dori să fie România”, a răspuns noul premier.

„Acum înţeleg că situaţia politică din România este un pic mai complicată decât la noi, dar dacă mă întrebaţi unde mi-aş dori să merg în prima vizită, aş vrea să merg în România”, a adăugat Vasile Tofan la emisiunea „În PROfunzime” de la ProTV Chişinău.

Premierul a menționat că o altă destinație importantă pentru primele sale deplasări externe ar fi Bruxelles.

În interviu, Vasile Tofan a fost întrebat și despre cetățeniile pe care le deține. Premierul a spus că are două cetățenii, ale Republicii Moldova și României, „ca toţi moldovenii de bună-credinţă”.

„Mai mult de o treime din noi avem cetăţenia Moldovei şi a României. Mai rar se întâmplă să ai o a doua cetăţenie o altă cetăţenie decât a României”, a explicat el.

Vasile Tofan a mărturisit că a obținut cetățenia română „foarte târziu şi cu mare noroc”. „Bine că am luat-o!”, a exclamat premierul Republicii Moldova.

La 44 de ani, Vasile Tofan și-a petrecut o parte importantă a vieții în străinătate, atât pentru studii, cât și pentru activități de afaceri. El urmează să preia oficial funcția de prim-ministru după depunerea jurământului de miercuri.