Politica

Noul premier din Republica Moldova, ironic cu privire la politica de la București

Comentează știrea
Noul premier din Republica Moldova, ironic cu privire la politica de la BucureștiVasile Tofan. Sursa foto:x.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, care urmează să depună miercuri jurământul, a declarat că și-ar dori ca prima sa vizită oficială în străinătate să fie în România, dar la București e o situație complicată.

Premierul Republicii Moldova ar vrea ca prima sa vizită să fie în România

Întrebat într-o emisiune unde ar vrea să efectueze prima vizită externă, Vasile Tofan a indicat România, invocând parteneriatul strategic dintre cele două state. Marți, acesta a primit votul de încredere al Parlamentului de la Chișinău pentru cabinetul său.

Premierul a precizat însă că organizarea deplasării ar putea fi influențată de situația politică de la București, pe care a descris-o drept „un pic mai complicată” decât cea din Republica Moldova.

„Încă nu am agreat prima vizită. Eu cred ca avem un parteneriat strategic cu România. Eu mi-aş dori să fie România”, a răspuns noul premier.

Tofan, ironic cu privire la politica de la București

„Acum înţeleg că situaţia politică din România este un pic mai complicată decât la noi, dar dacă mă întrebaţi unde mi-aş dori să merg în prima vizită, aş vrea să merg în România”, a adăugat Vasile Tofan la emisiunea „În PROfunzime” de la ProTV Chişinău.

Tofan TV

Tofan TV

Premierul a menționat că o altă destinație importantă pentru primele sale deplasări externe ar fi Bruxelles.

Premierul Republicii Moldova a obținut greu cetățenia română

În interviu, Vasile Tofan a fost întrebat și despre cetățeniile pe care le deține. Premierul a spus că are două cetățenii, ale Republicii Moldova și României, „ca toţi moldovenii de bună-credinţă”.

„Mai mult de o treime din noi avem cetăţenia Moldovei şi a României. Mai rar se întâmplă să ai o a doua cetăţenie o altă cetăţenie decât a României”, a explicat el.

Vasile Tofan a mărturisit că a obținut cetățenia română „foarte târziu şi cu mare noroc”. „Bine că am luat-o!”, a exclamat premierul Republicii Moldova.

La 44 de ani, Vasile Tofan și-a petrecut o parte importantă a vieții în străinătate, atât pentru studii, cât și pentru activități de afaceri. El urmează să preia oficial funcția de prim-ministru după depunerea jurământului de miercuri.

Stiri calde

08:51 - Rusia a pierdut un avion Su-57. Unul dintre cele mai importante incidente din ultimii ani

08:46 - Cele două ipostaze ale sceleratului fanariot. Recitind dicționarul Khazar

08:39 - A murit jurnalistul George Enache, una dintre vocile emblematice ale Radio România

08:32 - Posibilă întâlnire Trump-Zelenski, la funeraliile lui Lindsey Graham

08:25 - Xi Jinping va vizita Statele Unite pe 24 septembrie. Trump dezvăluie principalul subiect al summitului

08:16 - Heidi Klum, îmbrăcată doar cu chipsuri și cățel, la plajă

HAI România!

Cele două ipostaze ale sceleratului fanariot. Recitind dicționarul Khazar

Cele două ipostaze ale sceleratului fanariot. Recitind dicționarul Khazar

Boom-ul leasingului operațional

Boom-ul leasingului operațional

Viorel Cataramă spune că există pericolul să fie confiscați banii populației din bănci

Viorel Cataramă spune că există pericolul să fie confiscați banii populației din bănci

Proiecte speciale