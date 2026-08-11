În Pereira, capitala regiunii puternic afectate Risaralda, autoritățile au anunțat 66 de victime. În departamentul Chocó, unde s-a aflat epicentrul, alte 13 persoane au murit, potrivit guvernatorului local.

Cel puțin 132 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 570 au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,4 produs luni dimineață în Columbia, potrivit BBC. Bilanțul a fost prezentat în urma unei reuniuni dedicate gestionării dezastrului, la care au participat autoritățile locale și președintele țării.

Orașul Pereira este una dintre cele mai grav afectate zone. Potrivit autorităților, aici au fost raportate 60 de decese.

Situația este critică în mai multe regiuni ale țării. Cinci orașe-capitală se află sub alertă roșie, în timp ce 86 de clădiri au fost distruse sau s-au prăbușit. Activitatea a fost suspendată și pe șapte aeroporturi.

Echipele de salvare continuă operațiunile pentru găsirea și evacuarea persoanelor surprinse sub dărâmături. Printre clădirile afectate se află și un spital din Cali, unde s-au prăbușit secțiile de pediatrie și neonatologie.

În urma seismului, autoritățile columbiene au declarat stare de dezastru național și au mobilizat militari pentru sprijinirea operațiunilor desfășurate în zonele afectate.

Cutremurul a surprins și pasageri aflați în sistemul de telecabină din Pereira. 16 persoane au rămas blocate în telecabine și au fost ulterior evacuate de echipele de intervenție.

Pasagerii se aflau în timpul călătoriei când s-a produs seismul. Operațiunea de evacuare s-a încheiat aproximativ șase ore mai târziu, în jurul orei 13:30, ora locală, potrivit autorităților municipale.

Sistemul de telecabină din Pereira va rămâne închis până la finalizarea verificărilor de siguranță. Autoritățile urmează să evalueze starea infrastructurii înainte de reluarea circulației.

Telecabinele reprezintă un mijloc important de transport public în Columbia, în special pentru comunitățile construite pe versanți, fiind utilizate pentru legătura dintre aceste zone și centrele urbane.

Probleme au fost raportate și în Manizales, un alt oraș situat în regiunea montană a Columbiei, cunoscută pentru producția de cafea.

Și aici autoritățile au fost nevoite să evacueze pasagerii din sistemul de telecabine. Circulația a fost suspendată după ce au fost constatate avarii la nivelul unor structuri.

Echipele tehnice urmează să verifice infrastructura afectată și să stabilească dacă sistemele de transport pot fi repuse în funcțiune în condiții de siguranță.

Între timp, operațiunile de căutare și salvare continuă în zonele unde clădirile s-au prăbușit. Autoritățile încearcă să evalueze amploarea pagubelor și să identifice toate persoanele afectate de seism.