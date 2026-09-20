Primarul din Caracal și-a dat demisia. Ce a determinat acest gest

Primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea, și-a anunțat duminică demisia din funcție, invocând probleme medicale apărute în urma unui accident rutier produs în urmă cu aproximativ șase luni.

Edilul PSD a dezvăluit că a fost supus unei intervenții chirurgicale pe creier pentru îndepărtarea unui cheag de sânge și că medicii i-au recomandat să evite stresul, emoțiile și efortul.

Ion Doldurea și-a anunțat decizia printr-un mesaj adresat locuitorilor din Caracal. El a amintit că în urmă cu șapte ani a intrat în administrația locală, motivând atunci alegerea prin legătura sa cu orașul în care s-a născut, și-a întemeiat familia și și-a crescut copiii.

Edilul a vorbit și despre proiectele derulate în perioada în care s-a aflat la conducerea municipiului, afirmând că investițiile de peste 200 de milioane de euro, realizate cu fonduri europene și naționale începând din 2021, au fost rezultatul colaborării dintre administrație, echipa sa și comunitate.

Decizia de a renunța la funcție vine după accidentul rutier suferit în urmă cu șase luni. Potrivit propriilor declarații, mașina în care se afla în timp ce se deplasa spre București a fost lovită din spate de un TIR. În urma impactului, Doldurea spune că a avut nevoie de o intervenție chirurgicală pe creier pentru îndepărtarea unui cheag de sânge.

„Deși încă de la început recomandările medicilor au fost tranșante, în sensul evitării stresului și oboselii, am ales să încerc, cu toate riscurile medicale asociate, să continui implicarea mea în funcția de primar”, a transmis edilul.

Ulterior, problemele medicale au continuat, iar o evaluare recentă i-a determinat pe medici să îi recomande categoric evitarea stresului, emoțiilor și efortului. Doldurea a explicat că, în aceste condiții, nu mai poate fi implicat la capacitate maximă în administrația locală.

Atribuțiile de primar urmează să fie preluate de viceprimarul Laurențiu Pătran, în care Doldurea spune că are deplină încredere. El a transmis că va rămâne alături de acesta și că va continua să sprijine proiectele și comunitatea din Caracal.

„Legătura mea cu Caracalul nu se încheie odată cu această funcție”, a transmis Ion Doldurea în mesajul adresat locuitorilor.