Anunț de la Guvern despre demisia lui Bolojan

Scenariul unei demisii a premierului interimar Ilie Bolojan este respins categoric de Guvern și de reprezentanți ai PNL, în contextul în care informația a circulat intens în ultimele zile.

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a catalogat informația drept falsă și a precizat că plecarea premierului din funcție nu este luată în calcul.

„Observ că se propagă varianta demisiei premierului Ilie Bolojan. Este un fake news absolut. Nu se pune această problemă”, a transmis, vineri, Ioana Dogioiu.

Declarația vine în aceeași zi în care, de la ora 11.00, a început ședința Guvernului.

Și deputatul PNL Alexandru Muraru susține că în partid nu se discută despre o eventuală demisie a lui Bolojan. Liberalul, lider al PNL Iași, consideră că informațiile privind plecarea premierului sunt nefondate și susține că acestea ar fi promovate de o parte a PSD.

„Acest scenariu nu este discutat în PNL”, a afirmat Alexandru Muraru.

Potrivit deputatului liberal, sursele anonime care au lansat scenariul ar proveni „din același loc de unde vin toate scenariile haotice din ultimele zile - din rețeaua Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, aripa pro-AUR din PSD care visează cu ochii deschiși la căderea Guvernului”.

Muraru susține că Bolojan nu ar avea motive să demisioneze tocmai în perioada în care Parlamentul urmează să voteze bugetul. „nu a condus nouă luni un guvern în cele mai dificile condiții fiscale pentru a demisiona în săptămâna în care bugetul se votează în Parlament”, a declarat acesta.

În opinia sa, informațiile privind demisia premierului fac parte dintr-un scenariu care urmărește provocarea instabilității politice. „lista de dorințe a celor care vor haos - anticipate, căderea Guvernului, instabilitate politică”, a spus Muraru, susținând că reformele lui Bolojan ar afecta „rețelele de putere” construite în anii anteriori.

PNL urmează să evalueze sâmbătă, la Sibiu, obiectivele asumate de coaliție, impactul reformelor și direcția partidului pentru perioada următoare. Muraru afirmă că liberalii se concentrează pe această evaluare, nu pe scenariile privind plecarea premierului.

Demisia lui Bolojan a fost cerută în repetate rânduri de PSD după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. Premierul a susținut însă că o eventuală plecare a sa nu ar rezolva criza politică.