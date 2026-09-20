Ministerul Finanțelor a aprobat suplimentarea cu 1,058 miliarde de lei a limitei de cheltuieli a Ministerului Muncii pentru luna septembrie 2026, pentru plata compensărilor la energie și a drepturilor de transport pentru persoanele cu dizabilități, a anunțat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Cea mai mare parte a sumei, 1,03 miliarde de lei, este destinată decontărilor către furnizorii de energie electrică și gaze naturale.

Decizia vine în contextul în care decontările către furnizorii de energie nu s-au desfășurat până acum în ritmul necesar, iar obligațiile acumulate au pus presiune asupra lichidității companiilor.

Aproape 29 de milioane de lei, mai exact 28,964 milioane de lei, sunt prevăzute pentru plata drepturilor de transport interurban acordate persoanelor cu dizabilități.

Din suplimentarea totală aprobată pentru luna septembrie, cea mai mare parte este direcționată către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, pentru plata sumelor aferente mecanismului de compensare a consumului de energie electrică și gaze naturale.

Ministerul Finanțelor precizează că banii sunt prevăzuți deja în buget. Măsura adoptată acum are rolul de a crea spațiul necesar pentru ca o parte mai mare dintre plățile programate să fie efectuate în luna septembrie.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Finanțelor și preluate de AGERPRES, limita de cheltuieli pentru aceste plăți a fost actualizată la 1,03 miliarde de lei.

Modificarea apare și în contextul schimbării mecanismului de decontare. Procentul sumelor care pot fi plătite furnizorilor la depunerea cererilor a fost majorat de la 40% la 60%. Pentru solicitările la care fusese achitat anterior procentul de 40%, urmează să fie plătită și diferența de 20%.

Din suma totală de 1,058 miliarde de lei, 28,964 milioane de lei sunt destinate Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Fondurile sunt necesare pentru plata drepturilor privind transportul interurban acordate persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Potrivit informațiilor oficiale, alocarea urmărește inclusiv evitarea acumulării unor penalități.

Astfel, suplimentarea aprobată pentru septembrie acoperă două categorii distincte de obligații: decontările către furnizorii de energie și plata drepturilor de transport pentru persoanele cu dizabilități.

Alexandru Nazare a explicat că Ministerul Finanțelor nu gestionează direct procesul de decontare către furnizorii de energie, însă asigură resursele bugetare necesare pentru ca plățile să poată fi accelerate.

Ministrul a susținut că întârzierile afectează lichiditatea companiilor, capacitatea acestora de finanțare și investițiile. În opinia sa, mecanismele de sprijin trebuie corelate nu doar cu existența sumelor în buget, ci și cu o procedură care să permită efectuarea efectivă și predictibilă a plăților. Declarațiile au fost transmise de Ministerul Finanțelor și citate de AGERPRES.

„Nu putem cere mediului privat să susțină creșterea, în timp ce statul îi blochează lichiditatea prin propriile obligații neachitate la timp”, a declarat Alexandru Nazare, potrivit sursei citate.

Decizia nu reprezintă lansarea unei noi scheme de compensare, ci asigurarea spațiului de cheltuieli necesar pentru efectuarea unor plăți deja prevăzute.

În cazul energiei, principalul obiectiv este continuarea decontărilor către furnizori, în condițiile în care mecanismul presupune verificarea și validarea sumelor solicitate înaintea decontării.

Ministerul Finanțelor a transmis că urmărește execuția bugetară și finanțarea obligațiilor prioritare ale statului, în limita resurselor disponibile și a legislației în vigoare.