Trei copii, uciși de ruși lângă Kiev

Patru persoane, între care trei copii, au fost ucise în urma unor atacuri rusești cu drone desfășurate în cursul nopții asupra regiunii Kiev, au anunțat duminică autoritățile ucrainene, citate de Reuters.

Atacurile au provocat victime și pagube în mai multe districte ale regiunii, care s-a aflat sub bombardamente timp de mai bine de 24 de ore.

Potrivit serviciului ucrainean pentru situații de urgență, o femeie și cei doi copii ai săi, în vârstă de 3 ani, au murit după ce o dronă a lovit direct o locuință. Incidentul s-a produs în timpul unuia dintre valurile de atacuri asupra regiunii Kiev.

Guvernatorul regiunii Kiev, Tymur Tkachenko, a anunțat că o altă victimă, o fată, a murit la spital în urma rănilor suferite într-un atac cu dronă produs într-un alt district.

Autoritățile regionale au raportat pagube importante în urma atacurilor. În total, 31 de obiective din cinci districte au fost avariate, potrivit guvernatorului. Printre acestea se numără locuințe, clădiri industriale și obiective de infrastructură.

Cele mai grave distrugeri au fost raportate în districtul Fastiv, situat în partea de sud-vest a regiunii Kiev. Acolo au fost afectate 24 de obiective, inclusiv case, clădiri industriale și de utilități, terenul unei întreprinderi agricole, precum și mai multe vehicule.

Atacurile au avut loc pe fondul intensificării raidurilor aeriene rusești asupra capitalei Ucrainei și a regiunii învecinate. În ultimele săptămâni, Rusia a lansat în mod repetat atacuri cu drone asupra Kievului și a localităților din jurul capitalei.

Noile lovituri au provocat victime în rândul civililor și au avariat numeroase obiective, în timp ce autoritățile ucrainene continuă să evalueze amploarea pagubelor produse în urma atacurilor.

Informațiile privind victimele și distrugerile au fost comunicate de autoritățile ucrainene, iar Reuters a transmis datele despre atacurile din regiunea Kiev.