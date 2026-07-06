Republica Moldova. Guvernarea de la Chişinău ar fi identificat candidatul pentru funcţia de premier al Republicii Moldova pe care urmează să-l prezinte săptămâna curentă.

Maia Sandu a promis că va face public numele candidatului care va conduce Cabinetul de Miniştri după ce va purta consultaţii cu liderii partidelor parlamentare de la Chişinău. Unii politicieni deja au anunţat că nu vor da curs invitaţiei şefului statului şi nici nu vor vota viitorul guvern.

După cum au declarat reprezentanţii guvernării, va fi schimbat doar premierul, miniştrii fiind păstraţi din Guvernul condus de Alexandru Munteanu.

Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că, în cadrul ședinței fracțiunii parlamentare desfășurate sâmbăta trecută, au fost discutate profilurile și potențialele candidaturi pentru funcția de prim-ministru. Potrivit acestuia, formațiunea urmează să anunțe în această săptămână candidatura pe care o va înainta.

Preşedintele Parlamentul Igor Grosu, tot el lider al partidului PAS, a anunţat la şedinţa formaţiunii s-a discutat despre mai mulţi candidaţi pentru funcţia de premier.

„Chiar sâmbăta aceasta am avut ședința fracțiunii. Am discutat despre potențialele candidaturi, am discutat ceea ce se discută și în societate – un premier din interiorul partidului versus diferite opinii din afara partidului”, a declarat luni Igor Grosu.

Liderul PAS a refuzat să ofere numele candidaţilor despre care s-a discutat.

„Noi am discutat despre profiluri. Am făcut un schimb de opinii. Nume nu o să vă dau, chiar dacă înțeleg că interesul este legitim și foarte mare. Săptămâna aceasta cred că o să avem deja mai multă claritate și o să venim cu candidatura noastră”, a afirmat Grosu.

Igor Grosu a evitat să dea un răspuns clar dacă şi-ar asuma şefia Cabinetului de miniştri: „O asemenea situație reprezintă o practică democratică ce trebuie adaptată la realitățile din Republica Moldova”.

Preşedintele Parlamentului a dat de înţeles că garnitura guvernamentală ar putea să rămână neschimbată.

„La listă ajungem când definitivăm candidatul. Evident că și candidatul are un cuvânt de spus în formarea listei. Dar eu nu văd mari schimbări în garnitura guvernamentală. Majoritatea își fac bine meseria și trebuie să asigurăm această memorie instituțională”, a declarat Grosu.

Maia Sandu a anunţat luni dimineaţă că numele candidatului va fi anunţat numai după consultări.

„Nu discutăm despre niciun candidat. Întâi trebuie să se întâmple consultările cu fracțiunile parlamentare și după asta o să putem să discutăm și despre candidați", a declarat şefa statului, fiind întrebată dacă omul de afaceri Vasile Tofan ar fi potenţialul candidat pentru funcţia de premier.

Şefa statului a precizat că încă nu s-a decis când va fi dat start consultărilor.

„Eu cred că se va întâmpla în această săptămână, dar nu știu exact. Analizăm în care zi începem aceste consultări. Este decizia partidelor de a participa la consultări, e dreptul lor constituțional.

Cred că e bine să facă uz de acest drept, dar decizia le aparține și cei care vor veni să discute, cu acei vom discuta și vom lua decizii", a declarat Maia Sandu luni dimineață, în fața jurnaliștilor.

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a anunțat oficial că nu va participa la consultările politice convocate de președinta Maia Sandu pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

Într-un comunicat de presă, formațiunea de opoziție a calificat discuțiile de la Președinție drept „pur formale”, susținînd că acestea au ca scop doar „mimizarea respectării Constituției”. Socialiștii acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) de deținerea unui monopol absolut asupra instituțiilor statului și a majorității parlamentare, subliniind că nu vor lua parte la ceea ce numesc „jocul ipocrit al guvernării”.

Reprezentanții PSRM au îndemnat partidul de guvernămînt să își asume singur numirea noului șef al Executivului. Singura soluție viabilă pentru depășirea crizei actuale, în opinia socialiștilor, rămîne dizolvarea Legislativului.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a criticat consultările inițiate pentru desemnarea unui nou Guvern și i-a îndemnat pe cei câţiva deputați ai Mișcării Alternativa Națională (MAN) să nu participe la acestea. Liderul MAN a calificat procesul de consultări drept „o farsă și macaroane pentru cetățeni”.

Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, nu şi-a expus poiziţia în privinţa consultărilor. Însă politicianul a optat pentru alegeri anticipate, după ce Alexandru Munteanu şi-a anunţat demisia.

În spaţiul public au început să fie vehiculate primele nume ale potenţialilor candidaţi pentru funcţia de premier. Cel mai des sunt vehiculate numele lui Dan Perciun, ministrul Educaţiei, şi al omului de afaceri Vasile Tofan. Nici unul din ei nu au comentat zvonurile.

Numele unui alt candidat a fost dezvăluit luni de un blogger. Este vorba de deputatul Adrian Băluțel. El a ocupat antior că funcția de șef al cabinetului președintelui Republicii Moldova, începând cu data de 4 septembrie 2023. Anterior, acesta a deținut funcția de secretar de stat al Cancelariei de Stat.