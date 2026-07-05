Republica Moldova. Deşi preşedinta Maia Sandu încă nu a dat start consultărilor cu fracţiunile parlamentare pentru funcţia de premier, în spaţiul public au început să fie vehiculate primele nume ale potenţialilor candidaţi.

Cel mai des sun vehiculate numele lui Dan Perciun, ministrul Educaţiei, şi al omului de afaceri Vasile Tofan. Nici unul din ei nu au comentat zvonurile.

Surse apropiate partidului aflat la guvernare susţin că nu va fi propusă candidatura candidatura fostului premier Dorin Recean.

Numele lui Vasile Tofan ca potenţial candidat la şefia Cabinetului de miniştri a începur să fie vehiculat după ce acesta Antreprenorul un set amplu din 12 direcții de reformă pentru Republica Moldova.

Potrivit lui Tofan, Republica Moldova are nevoie de un lider capabil să combine trei profiluri: un împăciuitor care să reducă diviziunile din societate, un politician capabil să gestioneze competiția politică și un reformator dispus să ia decizii dificile pentru relansarea economiei.

„Lucrurile în Moldova sunt însă atât de complicate încât avem nevoie de toți trei într-unul. Împăciuitorul - pentru ca Țara, divizată și dezamăgită, trebuie cusută înapoi. Animalul politic - pentru a rezista cumva în jungla asta, să poată realiza ceva.

Reformatorul - pentru că resursele sunt deja la limită și fără a reporni economia, restul dominourilor vor pica automat. Oricine ar fi omul, are în față o misiune (aproape) imposibilă. Și pentru că nu există minuni, și nici supermani politici, care sa le combine pe toate, dacă aș alege un singur profil, ar fi un Milei de Moldova.”, a declarat antreprenorul.

Amintim că funcţia de premieri-a fost propusă lui Tofan cu opt luni în urmă, înainte să-i fie propusă lui Alexandru Munteanu. Însă antreprenorul a refuzat oferta.

Mai multe voci arată că Dan Perciun ar fi preferatul politicienilor mai tineri. Ministrul Educţiei a recunoscut că aavut în ultima perioaă o relaţie mai tensionată cu Alexandru Munteanu din cauza politicii bugetar fiscale.

Preşedinta Maia Sandu a declarat că Alexandru Munteanu, înainte de a demisiona, a anunțat-o că unul dintre motivele demisiei sale ar fi relațiile interpersonale cu Dan Perciun.

La scurt timp după ce Alexandru Munteanu şi-a anunţat demisia, Dar Perciun a fost întrebat dacă el va fi candidatul pentrufuncţia de premier.

„Nu, nu s-a discutat. Am văzut și eu niște zvonuri pe Telegram, cred că nu trebuie să dăm prea multă atenție unor canale de Telegram de proastă faimă cu aceste subiecte importante”, a răspuns Perciun.

Pe reţele au apărut mai multe postări în susţinerea lui Perciun, în care se spune că este un veteran al PAS, care şi – a menţinut integritatea şi a demonstrat capacităţi.

După cum a anunţat preşedinta Maia Sandu, fracţiunile parlamentare vor fi invitate săptămâna viitoare la consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier.

"Săptămâna viitoare voi consulta fracțiunile parlamentare privind desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Este nevoie să regândim mai multe decizii, inclusiv în ceea ce privește politica fiscală și legea salarizării. Trebuie să avem în Guvern o echipă unită și puternică, care să ducă Republica Moldova până la aderarea la Uniunea Europeană” a declarat statului în conferinţa de presă de vineri.