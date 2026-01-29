Catalog digital obligatoriu, mai puțină birocrație și mai multă flexibilitate pentru profesori

Republica Moldova. Profesorii din Republica Moldova nu vor mai fi obligați să-și confirme gradul didactic la fiecare cinci ani, vor putea lucra de la distanță în perioada vacanțelor școlare, vor avea mai mult timp la dispoziție pentru verificarea lucrărilor elevilor, iar catalogul pe suport de hârtie va fi eliminat definitiv, fiind înlocuit de cel digital.

Noile măsuri fac parte dintr-un pachet de debirocratizare a procesului educațional, anunțat pe 29 ianuarie. Schimbările au fost elaborate în baza sugestiilor transmise de profesori și directori în ultimele șase luni și urmează să fie aplicate treptat, pe parcursul anului 2026.

Una dintre principalele modificări vizează permanentizarea gradelor didactice. Profesorii care au obținut gradul didactic II sau I și l-au confirmat de două ori nu vor mai fi obligați să participe la evaluări periodice, organizate anterior o dată la cinci ani.

„Am considerat că cine a demonstrat competența pe parcursul carierei nu trebuie să mai facă această alergătură formală. Formarea continuă rămâne, dar va fi opțională pentru dezvoltarea personală”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în cadrul unei conferințe de presă.

Pachetul de debirocratizare introduce și mai multă flexibilitate pentru cadrele didactice, care vor putea desfășura activitățile de serviciu de acasă pe durata vacanțelor școlare. Prezența fizică în instituțiile de învățământ va fi necesară doar la solicitarea expresă a directorului.

„Până acum, profesorii erau obligați să fie prezenți zi de zi, chiar dacă elevii se odihneau acasă. Credem că putem fi mai permisivi și să permitem desfășurarea activității de la distanță”, a explicat ministrul.

O altă noutate importantă este reglementarea inspecțiilor școlare, astfel încât direcțiile de învățământ să nu mai poată efectua controale abuzive.

„Am elaborat un regulament clar pentru a preveni nemulțumirile și pentru a transforma interacțiunea într-una constructivă, axată pe dezvoltarea școlilor”, a precizat Dan Perciun.

Totodată, sunt prevăzute măsuri de simplificare a managementului instituțional, inclusiv reducerea numărului de comisii obligatorii, simplificarea procedurii de transfer al elevilor și eliminarea obligației diriginților de a colecta pe parcursul anului documentele justificative ale absențelor.

„Se reduc și cerințele privind datele elevilor din familii vulnerabile, acestea urmând a fi generate automat de Sistemul Informațional de Management Educațional”, a declarat Valentina Olaru, secretară de stat.

Catalogul electronic va deveni obligatoriu pentru toate instituțiile de învățământ începând cu 1 septembrie 2026. În paralel, va fi simplificată metodologia de evaluare a personalului didactic din învățământul primar și secundar, inclusiv în procesul de stabilire a sporului pentru performanță individuală.

Noile prevederi exclud șeful comisiei metodice din procesul de evaluare, acesta neavând atribuții manageriale sau legale în acest sens. De asemenea, sunt eliminate etapele suplimentare de coordonare a rezultatelor evaluării.

Ministerul mai anunță revizuirea fișei de evaluare a cadrelor didactice, prin diversificarea criteriilor și indicatorilor, astfel încât toate categoriile de profesori să se regăsească în acest instrument de apreciere a performanței.

Regulamentul de evaluare a elevilor a fost modificat pentru a reduce volumul de verificări și presiunea asupra cadrelor didactice. Profesorii vor avea libertatea de a decide numărul evaluărilor sumative și necesitatea evaluării inițiale, în funcție de specificul clasei și al disciplinei.

Totodată, termenul pentru corectarea lucrărilor și introducerea rezultatelor în registru a fost extins de la cinci la zece zile, oferind mai mult timp pentru o evaluare riguroasă și de calitate a performanțelor elevilor.