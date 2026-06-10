Ion Ceban, primarul pro-rus al Chișinăului, a pierdut procesul intentat ministrului român de Externe, Oana Țoiu, potrivit portalului instanțelor de judecată. Judecătoria Sectorului 1 a respins acțiunea edilului, iar decizia nu este definitivă.

Ion Ceban a dat-o în judecată pe Oana Țoiu în luna martie, la Tribunalul București, solicitând daune morale simbolice de 1 leu, încetarea oricăror acte de defăimare la adresa sa și, în cazul câștigării procesului, publicarea deciziei, pe cheltuiala pârâtei, într-un ziar cu acoperire națională.

Primarul Chișinăului a susținut că Țoiu l-a defăimat într-un interviu din iulie 2025, în care a declarat că există „de multă vreme documentate legături complicate ale dumnealui cu reprezentanți ai Federației Ruse". Declarația ministrei venea imediat după ce autoritățile române anunțaseră că Ceban are interdicție de a intra pe teritoriul României și în Spațiul Schengen, invocând motive ce țin de siguranța națională.

România a anunțat că începând cu 9 iulie 2025, Ion Ceban are interdicție de a intra în România și în Spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani, din motive ce țin de siguranța națională. Ceban a respins acuzațiile, solicitând probe, și a calificat decizia drept o răfuială politică.

În martie 2026, Curtea de Apel București a respins contestația primarului, iar interdicția a rămas în vigoare. Ceban are dreptul să atace în continuare această decizie.

În acțiunea depusă la instanță, primarul Chișinăului a subliniat că, de când a devenit primar, a semnat numeroase acorduri, parteneriate și înfrățiri cu orașe și județe din România, efectuând circa 200 de vizite oficiale în țara noastră. El a mai spus că poziția sa față de conflictul din Ucraina este „clară și fără echivoc", că partidul al cărui lider este promovează valori europene și că programul formațiunii pe care o conduce este „în spiritul gândirii de dreapta și proeuropean". De asemenea, în acțiune se menționează că în 2022 Ceban s-ar fi aflat la Moscova chiar în ziua în care Rusia a atacat Ucraina, abia în 2025 declarând că a fost o călătorie de vacanță.

Fost fruntaș al Partidelor Comuniștilor și Socialiștilor, de orientare pro-rusă, Ion Ceban este la al doilea mandat de primar al Chișinăului și a fost un aprig contestatar al apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Edilul este liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională, parte a blocului politic „Alternativa", alături de politicieni pro-ruși.

Decizia Judecătoriei Sectorului 1 poate fi contestată, procesul nefiind finalizat.