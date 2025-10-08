Ion Ceban o dă în judecată pe ministra de Externe a României. Oana Țoiu. Daune morale de 1 leu”

Republica Moldova. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a acționat-o în judecată pe ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, solicitând daune morale în valoare de 1 leu. Potrivit G4Media, acțiunea are la bază acuzații de defăimare. În cererea depusă la Tribunalul București, edilul mai solicită ca, în eventualitatea în care va câștiga procesul, pârâta să fie obligată să publice decizia instanței, pe cheltuiala sa, într-un ziar cu acoperire națională.

Ion Ceban afirmă că a fost defăimat de către ministra română într-un interviu acordat în luna iulie, la scurt timp după ce autoritățile de la București i-au interzis accesul pe teritoriul României și în spațiul Schengen. Interdicția, valabilă cinci ani, a fost justificată de partea română prin suspiciunea că edilul ar reprezenta un risc la adresa securității naționale din cauza legăturilor presupuse cu Federația Rusă.

În documentele depuse la instanță, Ceban califică declarațiile Oanei Țoiu drept „un atac la persoană”, menit să transmită mesajul că ar fi o „amenințare și o persoană periculoasă pentru România”. El susține că scopul pârâtei a fost acela de a-l denigra și de a crea „o imagine distorsionată” în rândul opiniei publice.

„Pârâta a inoculat în rândul opiniei publice o imagine total distorsionată a politicianului și cetățeanului moldovean Ion Ceban, Primarul Orașului Chișinău, provocându-mi un prejudiciu moral imens, prin încălcarea drepturilor personal nepatrimoniale, privind cinstea, onoarea, buna reputație, demnitatea, prestigiul persoanei și dreptul la propria imagine”, se menționează în dosar.

Primarul mai afirmă că declarațiile oficialului român ar fi reprezentat „numai calomnii”, fără a fi susținute de argumente sau dovezi, dar care au condus la un „veritabil linșaj mediatic” împotriva sa. Ceban mai invocă o „tehnică manipulatoare” care i-ar fi afectat grav credibilitatea politică și imaginea în fața electoratului. Edilul a precizat că, pe 22 august, a trimis Oanei Țoiu o notificare prin care îi cerea retractarea publică a „afirmațiilor defăimătoare” în termen de 48 de ore. În lipsa unui răspuns, acesta a ales să meargă în instanță.

Acțiunea intentată ministrei de Externe nu este singura în care Ceban contestă deciziile autorităților române. Până acum, edilul a inițiat alte trei procese privind interdicția de intrare pe teritoriul României. În septembrie, o instanță românească a respins ca inadmisibilă cererea de suspendare a deciziei privind interdicția, formulată împotriva Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și Serviciului Român de Informații. Ulterior, primarul a declarat recurs. De asemenea, a depus o nouă solicitare prin care cere suspendarea efectelor notei-raport ce a stat la baza interdicției și anularea acesteia.

Până la momentul redactării știrii, ministra de Externe a României, Oana Țoiu, nu a venit cu o reacție publică la acuzațiile formulate de edilul capitalei Republicii Moldova. Anterior, oficial a adeclarat că interdicția este aplicată începând cu 9 iulie și e „o decizie de siguranță națională”.

„România a luat această decizie astăzi, prin instituțiile responsabile, a comunicat această decizie și e valabilă, se aplică pe întreg Spațiul Schengen. Mai sunt două persoane, cetățeni ai Republicii Moldova, care sunt cu aceeași interdicție. A fost cerința și propunerea statului român. Ion Ceban nu e cetățean român, e cetățean al Republicii Moldova. Nu pot da mai multe detalii în acest moment legat de decizia de siguranță națională decât că ea e la un nivel de gravitate care a justificat interdicția de a intra pe teritoriul României și, implicit, pe tot Spațiul Schengen”, a declarat ministra Oana Țoiu.

Pe 9 iulie 2025, Ministerul Afacerilor Externe al României a anunțat oficial că Ion Ceban are interdicție de a intra pe teritoriul țării, precum și în întreg spațiul Schengen, pentru o perioadă de cinci ani. În comunicatul oficial, se preciza că măsura a fost luată din motive ce țin de „siguranța națională”.