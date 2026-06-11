Simona Halep a primit, joi, 11 iunie, titlul de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca. Distincția i-a fost înmânată direct de către primarul Emil Boc, în cadrul unui eveniment special găzduit de Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu.

Decizia de a-i acorda acest statut simbolic fostului număr unu mondial din tenisul feminin a fost adoptată în unanimitate de consilierii locali. Edilul clujean a profitat de moment pentru a evoca momentele de glorie pe care sportiva le-a oferit publicului de-a lungul anilor.

În discursul său de felicitare, Emil Boc a subliniat legătura profundă pe care jucătoarea de tenis o are cu fanii din Ardeal și momentele unice trăite în Sala Polivalentă la meciurile de echipă ale României.

„I-am înmânat titlul de cetăţean de onoare al municipiului Cluj-Napoca marei noastre campioane, Simona Halep. De peste 10 ani, Simona Halep face parte şi din identitatea municipiului Cluj-Napoca prin prezenţa ei sportivă, cea care ne-a umplut inimile de bucurie în atâtea victorii ale României în FedCup, ajungând până în semifinalele Cupei Mondiale şi, de asemenea, a umplut Sala Polivalentă, aducându-ne atâtea şi atâtea bucurii.

Simona Halep a dus numele Clujului pe tot mapamondul şi, în egală măsură, dincolo de faptul că este cea mai bună sportivă din tenisul românesc din toate timpurile, a inspirat şi inspiră sute, milioane şi mii de generaţii de tineri din România şi din întreaga lume", a spus Emil Boc.

Dincolo de momentul festiv al premierii, prezența campioanei la UMF Cluj a inclus și o componentă interactivă. Într-o sală care s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru numărul mare de fani și studenți, Simona Halep a fost protagonista unei conferințe-dezbatere cu o tematică extrem de actuală: Curajul de a continua. Ea a răspuns deschis întrebărilor venite din public, oferind detalii despre mentalitatea din spatele succesului.

La evenimentul de la universitate au luat parte personalități marcante ale comunității locale, printre care s-au numărat rectorul instituției de învățământ, Anca Buzoianu, dar și Patrick Ciorcilă, cel care a fondat proiectele Sports Festival și Transylvania Open.

Această distincție vine în contextul în care orașul găzduiește o nouă ediție de amploare a Sports Festival. Evenimentul, ajuns deja la ediția cu numărul șapte, aduce la un loc nume uriașe ale sportului din țara noastră. Pe lângă Simona Halep, publicul clujean are ocazia să o întâlnească în aceste zile și pe marea gimnastă Nadia Comăneci.