Ce înseamnă să fii cetățean de onoare al Craiovei și ce beneficii aduce acest titlu

Un muncitor indian va primi titlul de cetățean de onoare al Craiovei după ce a salvat o fetiță căzută într-un lac înghețat. Află cum se acordă această distincție, ce înseamnă în practică și care sunt așteptările comunității locale.

Un cetățean indian stabilit temporar în România urmează să primească titlul de cetățean de onoare al municipiului Craiova, după ce a intervenit decisiv pentru salvarea unei fetițe de cinci ani căzute într-un lac înghețat din Parcul „Nicolae Romanescu”. Anunțul a fost făcut de autoritățile locale, care au precizat că gestul bărbatului,considerat esențial pentru menținerea copilului la suprafață până la sosirea echipajelor de intervenție, va fi recunoscut oficial printr-o hotărâre a Consiliului Local.

Cazul a atras atenția publicului nu doar prin dramatismul intervenției, ci și prin decizia administrației locale de a acorda una dintre cele mai înalte distincții civice ale orașului unei persoane străine de comunitate, dar care a acționat în beneficiul ei.

Titlul de cetățean de onoare al Craiovei este o distincție cu caracter simbolic, acordată prin hotărâre a Consiliul Local Craiova, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. Conform regulamentelor municipale, această distincție poate fi oferită persoanelor care au avut o contribuție excepțională la viața comunității, la promovarea imaginii orașului sau care s-au remarcat prin fapte cu impact social major.

Titlul poate fi acordat atât cetățenilor români, cât și cetățenilor străini, iar criteriile nu sunt legate de domiciliu, naționalitate sau statut profesional, ci exclusiv de meritele recunoscute de autoritatea deliberativă locală.

În mod esențial, titlul de cetățean de onoare al Craiovei nu conferă beneficii materiale sau financiare. Regulamentele locale nu prevăd indemnizații, pensii speciale, facilități fiscale sau drepturi administrative suplimentare pentru persoanele care primesc această distincție.

Beneficiile sunt de natură simbolică și publică. Cetățeanul de onoare primește o diplomă sau un act oficial care atestă recunoașterea comunității, iar numele său este inclus în evidențele oficiale ale municipalității. De regulă, acordarea titlului este însoțită de o ceremonie publică, iar faptele care au stat la baza deciziei sunt consemnate în documentele administrației locale și comunicate public.

Un cetățean de onoare al Craiovei are acces gratuit la:

instituțiile social-culturale și locurile publice pe raza municipiului;

spectacole, manifestări științifice, cultural-artistice și sportive organizate de Primăria Municipiului Craiova sau de autorități locale.

Aceste beneficii permit persoanelor distinse să participe fără costuri la multe dintre activitățile de interes public sau comunitar desfășurate în oraș, nu doar în calitate de invitați, ci ca membri ai unei comunități onorate oficial.

Regulamentul prevede și un drept mai puțin vizibil pentru publicul larg: cetățenii de onoare pot afirma în scris sau direct idei și inițiative menite să contribuie la propunerea sau adoptarea unor măsuri de interes local, în domenii precum dezvoltare durabilă sau diverse aspecte ale vieții comunitare.

Nu este un drept decizional formal, dar conferă persoanei recunoscute un statut consultativ și un acces mai direct la dialogul cu autoritățile.

Acordarea titlului de cetățean de onoare nu modifică statutul juridic al persoanei în raport cu statul român. Distincția nu echivalează cu obținerea cetățeniei române, nu oferă drept de rezidență permanentă și nu produce efecte în domeniul imigrației sau al drepturilor civile.

De asemenea, titlul nu oferă drepturi de vot, acces la funcții publice sau alte prerogative administrative. El rămâne o formă de recunoaștere civică, fără consecințe juridice directe.

Pentru ca distincția să fie acordată oficial, este necesară adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local. Propunerea este analizată în plen, iar decizia se ia prin votul consilierilor. Ulterior, titlul este conferit într-un cadru oficial, stabilit de Primăria Municipiului Craiova.

În cazul salvatorului indian, autoritățile au anunțat că procedura va fi demarată în perioada imediat următoare, iar acordarea titlului va fi însoțită și de alte forme de recunoaștere pentru persoanele implicate în intervenția de salvare.