Salvatorul fetiței care a căzut în lacul din Parcul Romanescu va primi titlul de cetățean de onoare al Craiovei

Salvatorul fetiței care a căzut în lacul din Parcul Romanescu va primi titlul de cetățean de onoare al CraioveiLia Olguța Vasilescu. Sursa foto: arhiva EVZ
Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a anunțat că salvatorul fetiței, care a căzut sâmbătă în lacul din Parcul Romanescu, este cetățean indian și se află în România din iunie 2024. „Pentru curajul și omenia de care a dat dovadă, Primăria Craiova îi va acorda titlul de cetățean de onoare al orașului”, a scris edilul, într-o postare pe Facebook.

Salvatorul fetiței va primi titlul de cetățean de onoare al Craiovei

Potrivit primarului, salvatorul fetiței de cinci ani, care a căzut în lacul din Parcul Romanescu, este un cetățean indian. Vipan Kumar, în vârstă de 47 ani, a venit în România în luna iunie 2024, iar de aproximativ o lună este angajat al unei firme din comuna Malu Mare, sat Preajba, județul Dolj, unde lucrează ca muncitor necalificat în domeniul construcțiilor. Acesta urmează să obțină permis de ședere.

„Pentru curajul și omenia de care a dat dovadă, Primăria Craiova îi va acorda titlul de cetățean de onoare al orașului, în speranța că gestul său va fi o inspirație și pentru alții. De asemenea, ceilalți craioveni care au sărit în lac să ajute și ei fetița vor fi premiați, urmând să luăm legătura și cu aceștia”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.

Fetița salvată din lacul din Parcul Nicolae Romanescu 

Fetița salvată din lacul din Parcul Nicolae Romanescu. Sursa foto: Facebook/ISU Dolj

Lia Olguța Vasilescu a explicat de ce nu există un gard în jurul lacului

Primarul Craiovei a discutat, de asemenea, despre lipsa gardului din jurul lacului Romanescu. Potrivit acesteia, administrația locală a intenționat să monteze unul încă din 2016, odată cu reabilitarea parcului.

„Dar, la sesizările repetate ale unor jurnaliști, ministrul #rezist al Culturii de atunci, Vlad Alexandrescu, ne-a trântit un raport prin care ne înfiera cu patos revoluționar că "distrugem" parcul. Că nu e bun gardul, că stâlpii sunt prea apropiați, că de ce așa multe camere video, că de ce sistem de irigat în parc, că... diverse... ”, a mai scris aceasta.

„Ne-au spus că și dacă se lovesc la cap în gard e rău”

Edilul a spus, de asemenea, că le-a semnalat membrilor comisiei trimise de la minister situațiile în care copiii s-au înecat iarna, după ce s-au dat cu sania pe dealuri și au ajuns în lac. „Ne-au spus că și dacă se lovesc la cap în gard e rău”, a declarat primarul.

Lia Olguța Vasilescu a adăugat: „Concluzia comisiei chemate de cârcotașii craioveni era că am "mutilat" parcul. Pentru cei care nu își mai amintesc cum arăta parcul Romanescu înainte de reabilitare o să caut poze: cratere pe alei, bănci galbene și rupte, vegetație uscată... Mai jos vă las câteva extrase din presă despre cazul amintit”.

