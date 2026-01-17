Un tânăr din Craiova, prins pe Aeroportul Otopeni după ce a agresat un adolescent 

Un tânăr de 18 ani este cercetat de polițiștii din Dolj, după ce a agresat un adolescent de aceeași vârstă în parcarea unui centru comercial din Craiova, apoi a fugit. Anchetatorii l-au prins ulterior pe Aeroportul Otopeni, potrivit Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, pe data de 9 ianuarie, polițiștii au fost sesizați de un tânăr de 18 ani din comuna Giubega, care a reclamat că, în timp ce se afla în parcarea unui centru comercial din Craiova, a fost agresat fizic de un alt tânăr. Acesta ar fi părăsit imediat zona după incident.

Astfel, polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe și au continuat cercetările pentru identificarea persoanei care ar fi comis fapta.

În urma activităților desfășurate de polițiști, a fost identificat un tânăr de 18 ani din Craiova. Autoritățile au stabilit că acesta ar fi părăsit țara imediat după comiterea faptei. Vineri, în baza unei informații obținute, polițiștii au pus în aplicare un mandat de aducere. Tânărul a fost depistat pe Aeroportul Otopeni și dus la sediul Secției 5 Poliție Craiova pentru audieri.

„În cursul zilei de ieri, în baza unei informaţii obţinute, poliţiştii au pus în executare un mandat de aducere, tânărul fiind depistat în aeroportul Otopeni şi condus la sediul Secţiei 5 Poliţie Craiova pentru audieri”, au anunțat reprezentanții IPJ Dolj.

Polițiștii l-au reținut pe tânăr pentru 24 de ore. Acesta a fost plasat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, potrivit editie.ro.

Ulterior, tânărul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova. Instanța a dispus față de acesta măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.