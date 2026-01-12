Social

Mai mulți șoferi din Ploiești, amendați de polițiști după ce au fost prinşi făcând drifturi

Mai mulți șoferi din Ploiești, amendați de polițiști după ce au fost prinşi făcând drifturi
Nouă șoferi, majoritatea tineri, au fost amendați de polițiștii din Ploiești, după ce au fost prinşi făcând drifturi pe străzile acoperite de zăpadă sau polei. „Pe lângă aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege, poliţiştii rutieri au desfăşurat activităţi de informare şi conştientizare, atrăgând atenţia conducătorilor auto asupra riscurilor semnificative generate de astfel de comportamente”, a anunțat, luni, IPJ Prahova.

Nouă șoferi, amendați de polițiștii din Ploiești

Polițiștii au intensificat acțiunile de prevenire și combatere a comportamentelor periculoase în trafic, după ce ninsorile din ultimele zile i-au determinat pe unii şoferi, în special pe cei tineri, să iasă pe străzi pentru a face derapaje controlate pe zăpadă sau polei.

În acest context, în perioada 9–11 ianuarie, polițiștii rutieri au organizat acțiuni punctuale în zonele cu risc ridicat de accidente, „frecventate în special de tineri care adoptă sau intenţionează să adopte conduite rutiere agresive”.

„Pe parcursul acţiunilor desfăşurate în weekendul anterior, poliţiştii rutieri au constatat 9 fapte de comportament agresiv în trafic, constând în principal în efectuarea intenţionată de derapaje controlate ale vehiculelor, în scopul întoarcerii sau rotirii acestora pe partea carosabilă”, au anunțat oficialii Poliţiei Prahova.

Măsurile luate de polițiști

Pe lângă aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de lege, polițiștii rutieri au desfășurat și activități de informare și conștientizare.

„Pe lângă aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege, poliţiştii rutieri au desfăşurat activităţi de informare şi conştientizare, atrăgând atenţia conducătorilor auto asupra riscurilor semnificative generate de astfel de comportamente, riscuri care se amplifică considerabil în condiţii de carosabil alunecos şi pe fondul supraestimării abilităţilor de conducere”, a transmis IPJ Prahova.

Amenda pentru derapaj controlat, cuprinsă între 810 lei și 1.012,50 lei

Polițiștii rutieri subliniază că manevrele pe care unii șoferi le consideră o formă de distracție sunt, în realitate, un pericol major pentru siguranța circulației rutiere.

Amenda pentru derapaj controlat este cuprinsă între 810 lei și 1.012,50 lei, fiind aplicată totodată măsura reținerii permisului de conducere, cu suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile.

Proiecte speciale