Gerul face victime în Prahova. Două persoane au ajuns la spital cu hipotermie

Gerul face victime în Prahova. Două persoane au ajuns la spital cu hipotermie
Două persoane în vârstă din județul Prahova au ajuns la spital în stare de hipotermie, în contextul temperaturilor scăzute. În Ploiești, o femeie de 87 de ani a fost preluată de urgență din locuința sa, având o temperatură corporală extrem de scăzută, sub 27 de grade Celsius, potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

Gerul face victime în Prahova. Două persoane au ajuns la spital cu hipotermie

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova a intervenit luni în comuna Măneciu, din nordul județului, pentru a prelua un bărbat de 69 de ani care suferise un accident vascular cerebral. La sosirea echipajului medical, pacientul prezenta semne de hipotermie ușoară, au precizat reprezentanții SAJ Prahova.

Aceștia au subliniat că situația nu este una izolată. Cu o zi înainte, duminică, un alt echipaj medical a intervenit în municipiul Ploiești, unde a fost găsită o femeie de 87 de ani aflată în hipotermie severă. Temperatura corporală a acesteia era de doar 26,8 grade Celsius, motiv pentru care a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe.

Ambulanța. Sursă foto: Facebook

Măsuri pentru protejarea persoanelor fără adăpost

Pentru a preveni cazurile de hipotermie în rândul persoanelor fără adăpost, în condițiile meteo actuale, autosanitare ale SAJ Prahova, operate de ambulanțieri, desfășoară acțiuni de monitorizare și patrulare în mai multe zone ale orașului. Traseele includ piețe, supermarketuri, parcuri și străzi intens circulate, pe o distanță totală de aproximativ 22 de kilometri.

Persoanele fără adăpost identificate în exterior sunt preluate și transportate la adăpostul pus la dispoziție de primărie. În cursul weekendului, șase oameni ai străzii au fost duși la centrul de zi din zona de sud a municipiului Ploiești.

Cod galben de ger în Prahova. Temperaturile scad până la -19 grade Celsius

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de cod galben pentru temperaturi extrem de scăzute, valabilă în cea mai mare parte a țării, inclusiv în județul Prahova.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 12 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00, va fi în vigoare o informare de vreme deosebit de rece, cu ger accentuat mai ales pe timpul nopților și dimineților. În acest interval sunt prognozate ninsori, local depuneri de strat de zăpadă, precipitații mixte, condiții de polei și intensificări ale vântului.

Județul Prahova se află sub mai multe avertizări meteo care vizează temperaturile scăzute. Valorile maxime se vor situa, în general, între -8 și 0 grade Celsius, în timp ce gerul va persista pe parcursul nopților. Minimele vor coborî semnificativ, fiind estimate valori cuprinse între -19 și -7 grade Celsius.

