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Săptămâna începe cu vreme rea. ANM a emis Cod galben de furtuni pentru ziua de luni

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Săptămâna începe cu vreme rea. ANM a emis Cod galben de furtuni pentru ziua de luniSursa foto: IGSU
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După episoadele de vreme severă care au marcat acest weekend, instabilitatea atmosferică persistă și la începutul săptămânii. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică, 7 iunie, două avertizări Cod galben de instabilitate atmosferică, valabile pentru intervalele 7 și 8 iunie, vizând mai multe zone din estul și sud-estul României.

Cod galben de vreme severă. Lista zonelor afectate în următoarele ore

Potrivit meteorologilor, primul Cod Galben este în vigoare în data de 7 iunie, între orele 12:00 și 21:00, și afectează Carpații Orientali, jumătatea estică a Carpaților Meridionali, Dobrogea, precum și cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei.

În aceste regiuni sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii cu rafale de 50–70 km/h. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Cantitățile de apă vor putea ajunge la 15–25 l/mp în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, iar izolat se vor depăși 30–40 l/mp.

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Sursa foto: Pixabay.com

ANM, atenționare pentru ziua de luni

O a doua avertizare Cod Galben va intra în vigoare luni, 8 iunie, între orele 12:00 și 21:00. Aceasta vizează localități din Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali.

Și în aceste zone sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Cantitățile de precipitații estimate sunt similare celor din ziua precedentă, cu acumulări de 15–25 l/mp și, pe arii restrânse, peste 30–40 l/mp.

Meteorologii arată că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea pe arii restrânse și în Transilvania, Dobrogea, precum și în restul regiunilor Muntenia și Moldova.

Cum va fi vremea pe parcursul acestei săptămâni

În perioada 8–15 iunie, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în jumătatea vestică a țării, cu valori termice peste mediile climatologice mai ales în extremitatea de vest. În restul regiunilor, temperaturile se vor menține în jurul normelor specifice datei din calendar.

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