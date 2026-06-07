Fenomenele meteorologice produse în ultimele 24 de ore au afectat zeci de localități din România, provocând inundații, blocaje rutiere și pagube materiale. Potrivit datelor centralizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), efectele vremii au fost resimțite în 39 de localități din 12 județe, dar și în municipiul București.

Echipajele de intervenție au fost mobilizate pentru evacuarea apei din 26 de locuințe, 159 de curți, 30 de subsoluri și patru anexe gospodărești. De asemenea, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea apei acumulate pe cinci străzi afectate de precipitațiile abundente.

„Ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada 06.06.2026, ora 08:00 – 07.06.2026, ora 08:00, au fost înregistrate efecte în 39 de localităţi din 12 judeţe (Bacău, Braşov, Buzău, Cluj, Covasna, Călăraşi, Harghita, Iaşi, Ilfov, Olt, Vaslui şi Vrancea), precum şi în municipiul Bucureşti”, anunță IGSU.

Vântul puternic și ploile au provocat căderea a 14 arbori pe carosabil. În urma incidentelor, două autoturisme au fost avariate.

Totodată, circulația rutieră a fost perturbată temporar pe mai multe artere importante. Probleme au fost semnalate pe drumurile naționale DN 2 din județul Bacău, DN 3 din județul Călărași și DN 10 din județul Buzău, precum și pe drumurile județene DJ 107P din Cluj și DJ 203K din Buzău. Intervențiile au fost necesare după ce pe carosabil au căzut arbori sau s-au acumulat aluviuni.

Una dintre cele mai grave situații a fost înregistrată în localitatea Slon, din județul Prahova, unde o alunecare de teren a afectat drumul comunal care asigură accesul către zonă. În prezent, circulația rutieră este întreruptă, iar aproximativ 80 de locuințe au rămas izolate din punct de vedere auto. Locuitorii pot ajunge la gospodării doar pe jos, până la remedierea situației și redeschiderea drumului.