Codul galben de ger aduce probleme pentru șoferi. Ce trebuie să facă

Institutul Național de Sănătate Publică și Departamentul pentru Situații de Urgență au emis luni recomandări pentru perioada codului galben de ger, avertizând populația să evite expunerea prelungită la frig și să își echipeze corespunzător autovehiculele, în special pentru deplasările lungi. Structurile Ministerului de Interne vor monitoriza situația la nivel național.

Institutul Național de Sănătate Publică recomandă evitarea deplasărilor lungi în spații deschise și a expunerii prelungite la frig. În cazul în care deplasarea este necesară, persoanele trebuie să se îmbrace și să se încălțe corespunzător, folosind căciuli, mănuși, fulare și îmbrăcăminte călduroasă.

INSP recomandă protejarea mâinilor și picioarelor de temperaturile scăzute, evitarea umezelii, consumul de alimente bogate în proteine și grăsimi nesaturate, renunțarea la alcool și respectarea regulilor de igienă pentru prevenirea infecțiilor respiratorii.

Departamentul pentru Situații de Urgență recomandă evitarea deplasărilor neesențiale, verificarea stării drumurilor, echiparea corespunzătoare a autovehiculelor pentru iarnă și îmbrăcăminte adecvată, inclusiv mai multe straturi, căciulă, mănuși și încălțăminte corespunzătoare.

În caz de urgență, populația trebuie să apeleze 112 și să urmărească informările oficiale ale autorităților. DSU, alături de structurile Ministerului Afacerilor Interne, monitorizează permanent situația și este pregătit să intervină prompt cu forțe și mijloace adecvate.

Meteorologii anunță temperaturi deosebit de scăzute în toată țara până miercuri, cu dimineți și seri geroase, mai ales în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și zonele montane, unde valorile pot ajunge până la -20 grade Celsius. Se vor înregistra ninsori locale, cu strat nou de zăpadă de până la 10 centimetri, iar în zonele montane stratul va fi mai mare, urmând ca de marți seară să apară polei.

Meteorologii au emis avertizări cod galben pentru 12–14 ianuarie, intervale diferite, pentru majoritatea regiunilor țării, cu temperaturi minime între -19 și -6 grade Celsius și maxime între -9 și -3 grade Celsius. Zonele cele mai afectate vor fi Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei și zonele montane, unde vremea se va menține deosebit de rece și local geroasă.