Circulație îngreunată de ninsori în mai multe zone. Prognoza ANM pentru următoarele zile

Circulația rutieră pe autostrada A1 și pe mai multe drumuri din țară se desfășoară sâmbătă dimineață în condiții de iarnă, din cauza ninsorilor, a anunțat Centrul Infotrafic. Pe tronsonul Râmnicu Vâlcea – Deva al A1 se intervine cu utilaje de deszăpezire, fiind semnalate depuneri ușoare de zăpadă pe alocuri.

Și în județele Alba, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Dolj, Harghita, Hunedoara, Mehedinți, Mureș și Neamț se acționează cu autospeciale pentru curățarea drumurilor afectate de lapoviță și zăpadă.

Pe principalele artere de circulație, precum autostrăzile A1 București – Pitești – Deva, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Ploiești – Adjud, traficul se desfășoară însă fluent. Carosabilul este preponderent umed, vizibilitatea bună, iar valorile de circulație sunt normale.

Meteorologii ANM au emis o informare valabilă pentru intervalul 10 – 13 ianuarie, anunțând temperaturi foarte scăzute, ger, precipitații mixte, polei, ninsori și local strat de zăpadă. Intensificări ale vântului vor fi resimțite în mai multe regiuni.

Potrivit ANM, „temperaturile minime se vor situa în marea lor majoritate între -18 și -6 grade”. În nordul Moldovei și în estul Transilvaniei gerul va fi persistent, cu valori termice nocturne de -14…-10 grade și maxime în jur de -10 grade pe parcursul zilei de sâmbătă.

În restul țării, sâmbătă și până marți, 13 ianuarie, vremea va rămâne deosebit de rece, geroasă în special noaptea și dimineața, cu temperaturi maxime între -11 și 0 grade și minime între -18 și -6 grade.

În vestul țării, vor fi precipitații sub formă de ninsoare, iar în Banat, Oltenia și pe arii restrânse în Muntenia acestea vor fi mixte, cu polei posibil. În sud și sud-est, stratul de zăpadă acumulat poate ajunge la 5–15 cm, echivalentul a 10–15 l/mp apă.

Vântul va avea intensificări temporare în sud, sud-est și la munte, cu viteze de 40–50 km/h în zonele joase și de 60–70 km/h la altitudini mari, ceea ce poate duce la vizibilitate redusă și ninsoare viscolită.

O atenționare meteorologică cod galben este în vigoare de sâmbătă dimineață până duminică, la aceeași oră, vizând temperaturi extrem de scăzute în nordul Moldovei și estul Transilvaniei.

„În nordul Moldovei și estul Transilvaniei vor fi temperaturi minime deosebit de scăzute și ger, situându-se în general între -14 și -10 grade. Gerul va persista și pe parcursul zilei de sâmbătă, cu maxime în jur de -10 grade”, a anunțat ANM.

Polițiștii și meteorologii avertizează șoferii să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte indicațiile utilajelor de deszăpezire.