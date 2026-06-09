Social

Când ar putea fi reluată circulația pe Transfăgărășan. Anunțul CNAIR

Comentează știrea
Când ar putea fi reluată circulația pe Transfăgărășan. Anunțul CNAIR
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Circulația pe Transfăgărășan ar putea fi reluată începând de vineri, 12 iunie, dacă verificările tehnice și condițiile meteorologice vor permite acest lucru. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că o comisie specială va inspecta traseul, iar traficul va fi permis doar într-un anumit interval orar pe sectorul de mare altitudine.

Transfăgărășan ar putea fi redeschis circulației la finalul acestei săptămâni

Stiri calde

23:05 - Eugen Tomac respinge zvonurile privind retragerea din cursa pentru Guvern: „Voi merge până la votul din Parlament”

22:53 - Mihai Viteazul și pasul geopolitic spre „Europa” epocii sale

22:44 - Când ar putea fi reluată circulația pe Transfăgărășan. Anunțul CNAIR

22:35 - Schimbări majore la FCSB. Gigi Becali anunță eforturi financiare uriașe pentru doi internaționali români

22:25 - Afacerea cripto care a adus sute de milioane familiei Trump. Investitorii au rămas cu pierderi uriașe

22:13 - Temperaturile scad cu peste 10 grade Celsius. Anunțul făcut de ANM

HAI România!

România, țara nimănui!

România, țara nimănui!

Sunt acri strugurii, Ilie?

Sunt acri strugurii, Ilie?

Severin & Turcescu

Severin & Turcescu

Proiecte speciale