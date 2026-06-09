Transfăgărășan ar putea fi redeschis circulației la finalul acestei săptămâni, după verificările programate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că marți a fost semnată decizia de constituire a comisiei care va analiza starea drumului înainte de reluarea traficului pe unul dintre cele mai cunoscute trasee montane din România.

Potrivit anunțului făcut de șeful CNAIR, joi, 11 iunie, membrii comisiei vor inspecta întregul sector aflat la altitudine pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condițiile necesare pentru circulația în siguranță.

„Joi, 11 iunie, comisia urcă pe munte pentru a verifica fiecare kilometru al acestui drum situat la mare altitudine și să stabilească momentul în care circulația poate fi redeschisă în siguranță. Dacă starea carosabilului și condițiile meteo o permit, estimez că Transfăgărășanul se va deschide vineri, 12 iunie 2026, la ora 09.00”, a scris Cristian Pistol.

CNAIR a transmis că, după redeschidere, circulația pe segmentul dintre Piscul Negru și Bâlea Cascadă nu va fi permisă pe timpul nopții.

Directorul companiei a explicat că traficul va putea fi desfășurat doar între orele 07:00 și 21:00, măsura fiind menținută pentru siguranța participanților la trafic.

„Un singur lucru de reținut pentru cei care abia așteaptă serpentinele: pe sectorul dintre Piscul Negru și Bâlea Cascadă, circulația va fi permisă doar între orele 7.00 și 21.00 — pentru siguranța tuturor, pe un traseu pe care muntele are regulile lui”.

Transfăgărășanul este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, iar redeschiderea sa anuală depinde de condițiile meteorologice și de starea carosabilului din zona montană.