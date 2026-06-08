Salvamont România vine cu o serie de recomandări pentru turiștii care aleg muntele în această vară, atrăgând atenția asupra mai multor pericole, de la întâlnirile cu animalele sălbatice până la schimbările bruște de vreme și instabilitatea pietrelor. Președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, a declarat că numărul turiștilor pe munte este în creștere de la an la an, ceea ce face ca mesajul de siguranță să fie mai important ca oricând.

Unul dintre avertismentele principale ale salvamontiștilor vizează întâlnirile cu animalele sălbatice. „Vedem că întâlnim din ce în ce mai des urși sau vipere care coboară către potecile pe care vin turiștii", a declarat Sabin Cornoiu. Reprezentanții Salvamont recomandă turiștilor să fie pregătiți pentru astfel de întâlniri și să știe cum să reacționeze.

Salvamont atrage atenția că procesul de îngheț-dezgheț de la finalul iernii a dus la instabilitate pe multe trasee. „Potecile pot fi pline de pietre care sunt instabile. Să fie atenți pe ce pietre calcă, să nu se miște și să îi dezechilibreze sau chiar să le provoace răni", a avertizat Cornoiu. Anumite sectoare de grohotiș se pot pune în mișcare și pot îngreuna înaintarea. De asemenea, turiștii care aleg altitudini mari trebuie să fie pregătiți să întâlnească porțiuni cu zăpadă, în special pe fețele nordice sau pe văi. „Cei care merg la altitudini înalte trebuie să înțeleagă că vor trebui să își adapteze rapid stilul de deplasare pe munte", a precizat șeful Salvamont România.

Un alt pericol semnalat de salvamontiști îl reprezintă schimbările bruște de vreme. „Vremea călduroasă aduce după ea inevitabil și furtuni de scurtă durată, cu căderi de grindină, cu schimbări bruște de temperatură, cu fulgere", a avertizat Sabin Cornoiu, îndemnând turiștii să fie pregătiți pentru astfel de situații indiferent de condițiile meteorologice de la plecare.

Salvamont România recomandă turiștilor să aleagă activități care se încadrează în limitele lor de pregătire fizică, să se echipeze corespunzător și să aibă asupra lor medicația și alimentația necesare. Cei care planifică ture de mai multe zile sunt sfătuiți să nu supraîncarce bagajul, pentru a nu le îngreuna deplasarea pe munte.

Odată cu începerea sezonului de vară, salvamontiștii din toată țara își reorientează activitatea. „Ne vom îndrepta către zonele cu afluență turistică mare, zonele de practicare a alpinismului, escaladei, către traseele de via ferrata, de cicloturism și încercăm să fim cât mai aproape de cei care practică activități montane și care sunt cu risc crescut de accidentare", a declarat Sabin Cornoiu, pentru Aerpres.

Salvamont România recomandă turiștilor să consulte secțiunea de recomandări de pe pagina oficială a organizației înainte de a pleca la munte.