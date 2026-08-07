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Scene dramatice în Munții Iezer. Un cioban atacat de urs a cerut ajutor abia după o noapte

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Scene dramatice în Munții Iezer. Un cioban atacat de urs a cerut ajutor abia după o noapteSursa foto: Facebook/Observatorul de urși
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Din cuprinsul articolului

Un cioban a fost atacat de un urs în Masivul Iezer-Păpușa, în seara de joi. Bărbatul a supraviețuit atacului, însă a reușit să alerteze autoritățile abia vineri dimineață. Salvamontiștii și jandarmii montani au pornit spre zona în care se află victima pentru a o coborî de pe munte și a o preda echipajelor medicale.

Cioban atacat de urs în Masivul Iezer-Păpușa

Intervenția are loc în zona Vârful Iezerul Mic, unde echipele de  salvare încearcă să ajungă la ciobanul rănit.

„Serviciul Public Judeţean Salvamont Argeş, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Argeş, intervine în acest moment în zona Vârful Iezerul Mic pentru salvarea unui cioban atacat de urs. Din primele informaţii, incidentul a avut loc în cursul serii trecute, însă victima a reuşit abia acum să sune şi să solicite ajutor”, au transmis salvamontiștii argeșeni.

La acțiunea de salvare participă o echipă de prim-răspuns de la Baza Salvamont Voina, sprijinită de jandarmi montani.

SMURD

SMURD. Sursă foto: captură video

Salvamontiștii le recomandă oamenilor să nu se apropie de animalele sălbatice

Reprezentanții Salvamont îi sfătuiesc pe turiști și pe cei care desfășoară activități în zone montane să nu se apropie de animalele sălbatice și să solicite imediat sprijinul autorităților dacă le întâlnesc.

„Salvatorii recomandă persoanelor aflate pe munte ca, în cazul în care întâlnesc animale sălbatice, să nu se apropie de ele şi să alerteze imediat autorităţile, apelând numărul unic de urgenţă 112”, au transmis salvamontiștii.

Un urs a intrat într-o gospodărie din județul Bacău

Joi, prezența unui urs a fost semnalată într-o gospodărie din orașul Buhuși, județul Bacău, iar autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației.

La locul intervenției au fost mobilizați jandarmi, un echipaj de poliție, viceprimarul orașului și un echipaj SMURD, pregătit să intervină dacă situația o impunea.

„La fața locului s-au deplasat jandarmii, un echipaj de poliție, viceprimarul orașului, precum și un echipaj SMURD, pregătit să intervină în caz de nevoie (…). Ursul a fugit din zona respectivă, însă forțele de ordine au rămas în teren, unde au desfășurat activități de verificare, patrulare și informare a populației pentru prevenirea unor noi incidente”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, Alexandra Dănculea.

Tot mai multe atacuri

Atacurile urșilor în apropierea zonelor locuite s-au înmulțit în ultima perioadă, iar incidentele au stârnit îngrijorare în rândul populației. Animalele sălbatice au fost semnalate frecvent în gospodării, pe drumuri și chiar în localități, iar autoritățile au emis tot mai des mesaje RO-ALERT și au mobilizat echipe de intervenție.

Un atac recent s-a petrecut în județul Sibiu, unde un urs a pătruns în curtea unei școli, provocând panică și determinând intervenția autorităților.

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