O delegație a crescătorilor de animale a fost primită, miercuri dimineața, la Palatul Cotroceni, pentru a purta discuții cu reprezentanți ai Administrației Prezidențiale.

De asemenea, ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat că va susține o conferință de presă pe tema revendicărilor ciobanilor.

Fermierii care au rămas în București după protestul de marți din Piața Victoriei se pregătesc să meargă miercuri, la ora 10.00, la Guvern, pentru a afla ce soluții au autoritățile la revendicările depuse cu o zi înainte. Liderii protestatarilor spun că, dacă nu vor fi primiți de premierul Ilie Bolojan sau de un reprezentant al Guvernului, se vor îndrepta spre Valea Oltului și Comarnic-Brașov, unde alți fermieri amenință că vor bloca drumurile cu utilaje agricole.

Ionică Sterp, unul dintre liderii crescătorilor de ovine din Bihor, a declarat că fermierii vor merge la Guvern miercuri dimineață și vor aștepta să vadă dacă reprezentanții Executivului sunt dispuși să discute cu ei.

„Mă duc la ora 10.00 la Guvern, îl rog pe șeful Jandarmeriei să îi anunțe. Dacă nu se întâmplă nimic, plecăm spre Valea Oltului și Comarnic-Brașov, la chemarea fermierilor din zonă, care sunt dispuși să scoată combinele și tractoarele să blocheze drumurile. Noi ne alăturăm lor”, a spus Sterp.

Potrivit acestuia, aproximativ 100 de fermieri se mai află în zona Guvernului, iar alți agricultori sunt așteptați să ajungă în Capitală. Liderul crescătorilor de ovine susține că a fost contactat de fermieri care i-au spus că au fost opriți și nu au reușit să ajungă la București.

Sterp afirmă și că o parte dintre fermierii rămași în Capitală au dormit în parcările din apropierea Pieței Victoriei, după ce, în jurul orei 23.00, jandarmii le-ar fi cerut să părăsească zona Guvernului.

„O parte din fermieri au plecat aseară, acum sunt vreo 100 în zona Guvernului, așteptăm să mai vină fermieri, azi”, a precizat acesta.

Protestul din Piața Victoriei a degenerat marți, iar incidentele au devenit violente după ce mai multe persoane au atacat jandarmii și au provocat distrugeri. Reprezentanții oierilor susțin însă că aceștia se delimitează de violențele produse în timpul manifestației.

Constanța Ștefan, președinta Asociației Țara Lovistei, a declarat pentru News.ro că nu se așteaptă ca fermierii să fie primiți miercuri de premierul Ilie Bolojan sau de reprezentanți ai echipei acestuia, afirmând că, în opinia sa, autoritățile „nu le pasă de oameni”.

Ea a precizat, totodată, că oierii nu își asumă incidentele violente și susține că acestea nu au fost provocate de agricultorii care au venit la protest pentru revendicările sectorului.

Fermierii au depus marți, în jurul orei 10.00, o listă cu 16 revendicări la Registratura Guvernului. Printre solicitările lor se numără redeschiderea urgentă a exportului de ovine, fără restricții în comercializare, renunțarea la sacrificarea oilor, eliminarea unor taxe sanitar-veterinare și modificarea legislației privind vânătoarea și protejarea ursului brun.

Lista a fost publicată de Asociația Agricolă Țara Lovistei.

Guvernul a transmis, marți, că premierul Ilie Bolojan „a luat act” de revendicările depuse de Asociația Profesională a Ciobanilor și că a discutat cu vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, despre soluțiile pentru problemele semnalate.

Executivul a precizat că o parte dintre solicitările formulate marți au fost discutate și în cadrul celor șase întâlniri anterioare dintre reprezentanții sectorului ovin și cei ai Guvernului.

Jandarmeria a anunțat că 47 de persoane au fost duse la audieri în urma incidentelor din Piața Victoriei. Față de un bărbat a fost dispusă reținerea, acesta fiind găsit asupra sa cu un cuțit cu lama de 20 de centimetri.

În timpul violențelor au fost răniți zece jandarmi, iar patru dintre aceștia au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Două autospeciale ale Jandarmeriei au fost, de asemenea, avariate.

Forțele de ordine au aplicat și 15 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 21.500 de lei, pentru încălcarea prevederilor legale.

Ministrul interimar al Fondurilor Europene și al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat marți seară că persoanele care au comis violențe în Piața Victoriei trebuie să răspundă în fața legii. În același timp, el a susținut că în spatele escaladării protestului s-ar afla politicieni de la AUR, SOS și alte formațiuni.

„Autorii violențelor de astăzi din Piața Victoriei trebuie să răspundă legal pentru faptele lor. Din păcate, cei care nu vor răspunde în niciun fel sunt tocmai instigatorii din spatele escaladării violenței: politicienii extremiști de la AUR, SOS și toți ceilalți, unii inclusiv cu funcții în Parlamentul României”, a scris Pîslaru pe Facebook.

Ministrul a mai afirmat că fermierii au nevoie de soluții și nu de dispute politice. În aceeași postare, Pîslaru l-a criticat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, despre care a susținut că l-a atacat din nou pe premierul Ilie Bolojan fără să menționeze, în opinia sa, perioada în care Ministerul Agriculturii a fost condus de miniștri social-democrați.

Miercuri dimineață, fermierii urmează să decidă dacă rămân în București și așteaptă un răspuns din partea Guvernului sau se alătură protestatarilor din alte zone ale țării.