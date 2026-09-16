Mai mulți fermieri care au participat marți, 15 septembrie, la protestul din Piața Victoriei au decis să rămână peste noapte în București, după încheierea manifestației, în condițiile în care o parte dintre participanți au anunțat că vor continua protestul și miercuri.

La finalul unei zile tensionate, câțiva dintre crescătorii de ovine și caprine au rămas în zona Guvernului, în timp ce majoritatea participanților au părăsit Piața Victoriei. Unii dintre fermierii rămași erau hotărâți să înnopteze în zonă, în speranța reluării acțiunii de protest a doua zi.

Protestul din Piața Victoriei a început marți dimineață și a reunit fermieri și crescători de animale veniți din mai multe zone ale țării.

Pe parcursul zilei, manifestația a fost marcată de confruntări între o parte dintre protestatari și jandarmi. După retragerea majorității participanților, în piață au mai rămas fermieri care au decis să petreacă noaptea în apropierea Guvernului.

Mediafax a relatat, în noaptea de marți spre miercuri, că mai mulți protestatari au dormit în Piața Victoriei sau în zonele verzi din apropierea Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”. Protestul s-a încheiat oficial în jurul orei 22:30.

Decizia de a rămâne în București fusese anunțată încă dinaintea protestului. Potrivit News.ro, fermierii spuneau că sunt pregătiți să rămână mai multe zile în Capitală, până când vor primi răspunsuri la revendicările lor.

Unul dintre mesajele transmise de protestatarii rămași în zonă a fost că manifestația urma să continue.

O femeie intervievată de Mediafax a declarat că protestatarii vor reveni miercuri în Piața Victoriei. „Continuăm mâine. Astăzi am avut instigatori și a ieșit cu balamuc”, a spus aceasta, referindu-se la incidentele produse în timpul manifestației.

Declarația reprezintă poziția persoanei intervievate și nu confirmă independent acuzațiile formulate de aceasta cu privire la participanții care ar fi provocat incidentele.

Și alți participanți au transmis că intenționează să rămână în București. Un fermier a declarat pentru Mediafax că urmau să mai vină crescători de animale în Capitală.

Fermierii cer modificarea măsurilor privind exporturile de animale vii și contestă modul în care sunt gestionate focarele de pestă ovină și caprină.

Printre revendicări se află aplicarea restricțiilor sanitar-veterinare în funcție de zonele în care sunt identificate focare, precum și solicitarea demiterii președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Bociu.

Agricultorii reclamă și probleme economice. Pe lista solicitărilor se află despăgubirile pentru culturile afectate de secetă, nivelul compensațiilor, prețurile produselor agricole, costurile carburanților, importurile de cereale din Ucraina și birocrația.

Protestatarii contestă inclusiv prelungirea până la sfârșitul anului 2026 a restricțiilor privind exporturile de ovine și caprine către țări din afara Uniunii Europene.

Manifestația de marți a început ca un protest al fermierilor, însă pe parcursul zilei au avut loc confruntări în Piața Victoriei.

Potrivit informațiilor publicate de Radio România Actualități, 29 de persoane au fost reținute și urmau să fie audiate pentru acte de violență, iar 24 de persoane, dintre care opt jandarmi, au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Un alt bilanț comunicat ulterior de Jandarmeria Capitalei, citat de presa centrală, indica 47 de persoane conduse la secțiile de poliție și 10 jandarmi răniți.

După reluarea traficului în zonă, câțiva fermieri au rămas în Piața Victoriei. Pentru aceștia, ziua de protest nu s-a încheiat odată cu plecarea majorității manifestanților.