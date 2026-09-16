Cum s-a infiltrat AUR la protestul oierilor. O mărturie importantă clarifică evenimentele de ieri. Ceea ce trebuia să fie un protest legitim al crescătorilor de ovine, striviți de probleme economice reale, s-a transformat rapid într-o veritabilă bătaie de stradă în centrul Capitalei. Marcată de momente violente care ne-au impresionat pe toți.

Garduri de protecție smulse, jandarmi atacați cu pietre și ghivece de flori, gaze lacrimogene, trafic paralizat și un bilanț grav: peste 20 de răniți, printre care 8 jandarmi, și zeci de manifestanți reținuți. Dincolo de perdeaua de fum, o analiză lucidă a evenimentelor arată un mecanism clasic prin care o nemulțumire reală a fost confiscată politic.

În cadrul podcastului realizat de jurnalistul Vitalie Cojocaru, fermierul Iancu Gelu, un oier din județul Cluj cu experiență directă în domeniu, a dezvăluit culisele organizării acestui protest și modul în care o acțiune sindicală a fost deturnată spre o agendă extremistă, anti-europeană.

Haosul din Piața Victoriei nu a fost o surpriză pentru cei care cunosc cu adevărat dinamica din interiorul breslei. Iancu Gelu, care gestionează alături de familia sa două ferme cu aproape 2.000 de capete de ovine, a anticipat violențele cu două săptămâni înainte, refuzând să participe la ceea ce el a numit o „Ciobaniadă”.

Deși inițial a luat legătura cu unul dintre principalii formatori de opinie ai protestului, cunoscut în mediul online drept „Ciobanul Ionică”, pe numele lui Ionică Sterp, pentru a stabili o listă clară de revendicări, ruptura s-a produs în momentul în care s-a pus problema legalității mișcării.

„I-am propus să organizăm un protest autorizat pentru ciobani. În momentul în care obții o autorizație, orice contra-manifestație care nu corespunde cu mesajul este eliminată de Jandarmerie. Atunci mi-am pus primul semn de întrebare, când acest domn a refuzat vehement autorizarea protestului, spunând că va fi spontan”, a explicat fermierul clujean.

Odată refuzată calea legală, discursul de pe rețelele sociale a suferit o mutație radicală. Potrivit mărturiilor din podcast, revendicările punctuale ale fermierilor au fost înlocuite rapid cu teme politice suveraniste, conspirații legate de războiul din Ucraina și mesaje anti-europene, subiecte care nu au nicio legătură cu criza din zootehnia românească.

Mai mult, organizarea a beneficiat de un impuls logistic semnificativ din sfera politicului.

Iancu Gelu a arătat direct spre implicarea partidului AUR în aducerea manifestanților la București:

„În urmă cu două săptămâni, domnul Negoescu, deputat din partea AUR, a declarat public pe TikTok că va pune la dispoziție întreaga structură organizatorică și logistică a Partidului AUR pentru transportarea acestor protestatari. [...]

Interesul nu mai erau nevoile ciobanilor, ci coagularea și ducerea în stradă a cât mai mulți oameni furioși pentru a crea o nouă mineriadă. Acest domn [Ionică Sterp] deja s-a văzut un Luceafăr al Pășunilor, cu minim 5.000 de ciobani în stradă și oameni aduși cu autocarele de AUR.”

Poate cea mai gravă acuzație adusă modului în care a fost instrumentată furia oamenilor este instigarea directă și chiar recompensarea financiară a violențelor împotriva forțelor de ordine. Pe grupurile și live-urile de pe rețelele sociale, limbajul a degenerat rapid, culminând cu oferte șocante venite din afara țării.

„Au fost mesaje care îndemnau oamenii să vină cu leviere, cu bâte. [...] Un domn din Anglia ruga un cioban, membru AUR de la Timișoara, că îi va oferi 1.000 de lire dacă îi trimite un videoclip în care acesta să bată 10 jandarmi”, a dezvăluit fermierul Iancu Gelu, precizând că deține înregistrările care probează aceste instigări penale.

Pentru a manipula o masă de oameni muncitori, dar adesea lipsiți de acces la informații complete, liderii de ocazie s-au folosit de platforme precum TikTok pentru a prelua și rostogoli „aceleași teze ale Federației Ruse prin care se încearcă destabilizarea societății românești”, amestecând nemulțumirile legate de pășuni cu atacuri la adresa sprijinului pentru Ucraina.

În spatele fumigenelor și a jocurilor politice, problemele reale ale crescătorilor de ovine rămân nerezolvate, iar protestul deturnat le-a anulat șansa de a fi ascultați de guvernanți. Care este, de fapt, realitatea cruntă de la stână?

Subvenții întârziate și costuri explozive: Banii din subvențiile pe anul 2025 au intrat în conturile oierilor abia la sfârșitul lunii iunie 2026, perioadă în care costurile pentru producerea furajelor au crescut cu 45%.

Pesta micilor rumegătoare și exportul blocat: Apariția focarelor de boală a paralizat exporturile (inclusiv piața uriașă din țările arabe), iar măsura radicală de a ucide întreg efectivul unei ferme dacă este depistat un singur caz a generat disperare. Lipsa totală de comunicare din partea ANSVSA a lăsat un vid informațional umplut rapid de conspirații.

Pericolul urșilor: Zeci de atacuri mortale asupra ciobanilor și sute de persoane mutilate în ultimii ani pe pășuni, o problemă pe care statul o gestionează cu timiditate.

Așa cum a concluzionat și jurnalistul Vitalie Cojocaru, oamenii care muncesc pământul de dimineața până noaptea au motive reale și legitime de disperare. Munca lor de o viață este pusă în pericol de bâlbele administrative și de lipsa de soluții. Însă suferința lor a fost confiscată și folosită drept carne de tun de către agitatori infiltrați, transformând o nevoie disperată de dialog într-o simplă bătaie de stradă.