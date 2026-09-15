Ministerul Afacerilor Interne a lansat, în urmă cu câteva minute, un apel către protestatarii din Piața Victoriei, în contextul ciocnirilor violente dintre unii manifestanți și jandarmi.

Reprezentanții MAI le cer protestatarilor să se manifeste pașnic, să coopereze cu forțele de ordine și să evite orice comportament antisocial.

Numărul persoanelor reținute de la protestul din Piața Victoriei a ajuns la patru, potrivit Jandarmeriei Capitalei.

Două noi persoane au fost extrase din rândul participanților și duse la sediul Secției 4 Poliție, după ce anterior autoritățile anunțaseră aceeași măsură în cazul altor doi manifestanți violenți.

Toate cele patru persoane au fost duse la secție pentru stabilirea situației de fapt și pentru dispunerea eventualelor măsuri legale, autoritățile neprecizând deocamdată dacă au fost aplicate sancțiuni sau dispuse alte măsuri în cazul acestora.

Noi violențe au loc la această oră în Piața Victoriei, concomitent cu mitingul crescătorilor de animale. Unul dintre oamenii care au încercat să spargă cordonul de jandarmi a fost reținut.

Ppurtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Bucureşti, Alex Iacob, a declarat că protestatarii din Piaţa Victoriei nu au cooperat cu forţele de ordine „încă de la prima oră” a zilei de marţi, unii dintre aceştia refuzând să predea obiectele contondente înainte de a intra în adunarea publică.

Ulterior, aceştia au forţat dispozitivul de jandarmi şi de panouri metalice de protecţie aruncând cu tot felul de obiecte asupra forţelor de ordine. Potrivit sursei citate, există ipoteza că au fost „persoane infiltrate care au manipulat marea masă de protestatari să provoace dezordine”, însă aceste lucruri vor fi „verificate ulterior de organele abilitate” şi vor fi luate măsuri legale „unde va fi cazul, în baza imaginilor operative”.

Jandarmeria Bucureşti precizează că, în urma incidentelor, patru persoane au fost scoase din mulţime şi duse la Poliţie, iar trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după expunerea la gazele lacrimogene. Jandarmeria informează că unii dintre participanţi încearcă să forţeze cordoanele de jandarmi.

Președintele Alianței Pentru Unitatea Românilor, George Simion, a transmis pe Facebook un mesaj la câteva minute după incidente.

„Le cer fermierilor și tuturor protestatarilor să manifesteze pașnic calm și responsabil. Fac apel și la forțele de ordine să acționeze cu reținere și profesionalism. Nu trebuie să cădem în capcana provocatorilor sau a unor interese străine care încearcă să ne dezbine și să discrediteze această luptă legitimă.

România are nevoie de o conducere care își protejează cetățenii și știe să lucreze pentru ei.

AUR este alături de fermieri și de toți românii care muncesc”, a scris președintele AUR.

În Piața Victoriei din București au avut loc momente tensionate și îmbrânceli între unii protestatari și jandarmi, în timpul manifestației organizate de crescătorii de animale. Cel puțin o persoană a fost reținută în urma violențelor.

Forțele de ordine au intervenit preventiv și au format cordoane de siguranță, existând dispute legate de traseul și amplasarea mulțimii venite să ceară demisii și soluții economice.

Jandarmeria a folosit gaze lacrimogene, iar unii protestatari au aruncat cu obiecte spre dispozitivul de securitate.

Potrivit informațiilor de ultimă oră, nu crescătorii de animale ar fi provocat ciocnirile. Potrivit News.ro, printre protestatari s-ar fi infiltrat susținători de-ai lui Călin Georgescu.

Jandarmeria Capitalei susține că participanţii au forţat dispozitivul și au pătruns pe carosabil şi au blocat traficul rutier pe şoseaua Pavel D. Kiseleff.

„Subliniem faptul că acest comportament este de natură să îi pună pe participanţii la adunarea publică înşişi în pericol şi să afecteze drepturile celorlalţi cetăţeni ai Capitalei şi climatul de ordine publică, afectând, deopotrivă, şi rutele de deplasare ale autospecialelor cu regim prioritar (ambulanţa, pompierii ş.a.), precum şi mijloacele de transport în comun.

Reiterăm apelul nostru la calm şi cooperare a participanţilor cu forţele de ordine, pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a adunării publice”, a susținut Jandarmeria.

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