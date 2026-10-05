Au început lucrările de demolare a etajelor superioare ale blocului afectat de explozia produsă în octombrie 2025, în Rahova. Intervenția vizează nivelurile 6, 7 și 8, grav avariate, și are ca scop punerea în siguranță a structurii, astfel încât proprietarii să poată intra ulterior în locuințe pentru a-și recupera bunurile de strictă necesitate. Operațiunea a fost calificată de Primăria Municipiului București drept o intervenție în premieră tehnică în România.

Primele imagini de la fața locului au fost publicate pe un grup de Facebook destinat locuitorilor din Sectorul 5.

Lucrările se concentrează în principal asupra etajelor 6, 7 și 8, unde explozia a dislocat numeroși pereți de rezistență. Din cauza gradului ridicat de degradare, accesul echipelor umane în aceste zone nu este posibil în condiții de siguranță.

Pentru desfășurarea intervenției sunt necesare echipamente speciale, iar constructorul trebuie să adapteze soluția tehnică la situația existentă în partea superioară a clădirii.

„Constructorul urmează să vină în aceste zile cu o soluție tehnică adaptată special pentru această zonă. Intervenția este necesară pentru ca proprietarii să poată intra în siguranță în locuințe pentru a-și recupera bunurile de strictă necesitate. În paralel, pe parcursul acestei săptămâni vor fi montate macaraua și foarfeca necesare intervenției, precum și un zid cu plasă de protecție, cu o înălțime de 30 de metri, în dreptul liceului”, a informat Primăria Municipiului București, săptămâna trecută.

În paralel cu pregătirea lucrărilor de demolare, autoritățile au prevăzut montarea unei macarale și a unei foarfeci speciale pentru intervenția asupra etajelor afectate.

Totodată, în dreptul liceului urmează să fie amplasat un zid prevăzut cu plasă de protecție, cu o înălțime de 30 de metri.

Măsurile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță și pentru îndepărtarea componentelor compromise ale clădirii.

Dezafectarea nivelurilor afectate este una dintre etapele necesare înainte ca proprietarii să poată reveni temporar în apartamente pentru a-și lua bunurile esențiale.

Deflagrația s-a produs în 17 octombrie 2025, într-un bloc situat pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei.

Trei persoane au murit în urma exploziei, printre victime fiind și o femeie însărcinată.

Alte 15 persoane au fost rănite.

Explozia a afectat zeci de apartamente, iar locatarii au fost evacuați din imobil.

După explozie, Primăria Municipiului București a asigurat, într-o primă etapă, cazarea în hoteluri a persoanelor care nu se mai puteau întoarce în locuințe. Ulterior, municipalitatea a preluat plata chiriilor pentru familiile care s-au mutat în apartamente închiriate.

Măsurile de sprijin au fost menținute în condițiile în care imobilul a rămas inaccesibil pentru locatari din cauza problemelor structurale provocate de deflagrație.

La sfârșitul lunii octombrie 2025, trei persoane au fost reținute în dosarul penal deschis după explozia din Rahova. Reținerile au avut loc după efectuarea unor percheziții la persoane fizice și juridice, în cadrul anchetei deschise după deflagrație.