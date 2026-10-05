Zeci de amenințări cu bombă au fost primite luni în mai multe orașe din Bulgaria, inclusiv Sofia, Varna, Burgas, Plovdiv, Razgrad, Kazanlăk și Dupnița. În mai multe cazuri, clădirile au fost evacuate sau închise temporar, însă până acum autoritățile nu au confirmat existența vreunui dispozitiv explozibil, relatează BNT Novini.

La Kazanlăk, o alertă de bombă a fost transmisă în cursul dimineții pe adresa de e-mail a primăriei. Polițiștii și pompierii au ajuns la fața locului și au verificat clădirea. Până în prezent, nu a fost identificat niciun pericol, iar angajații și cetățenii nu au fost evacuați. Activitatea administrației locale a continuat în mod normal.

La Varna, mai multe instituții și obiective au primit din nou mesaje de amenințare pe adresele de e-mail. Direcția de poliție din Varna a anunțat că printre țintele mesajelor se numără Primăria Varna, administrația fiscală, unități medicale, grădinițe și școli.

Până acum nu există confirmarea unei amenințări reale, iar toate sesizările sunt verificate de autorități. Și la Razgrad au fost raportate mai multe alerte privind amplasarea unor dispozitive explozibile.

Prima amenințare a fost primită în jurul orei 9:00, pe adresa de e-mail a Tribunalului Razgrad. La ora 9:46, un mesaj similar a ajuns și la Parchetul Regional.

Alerte au mai fost primite la Spitalul Municipal Isperih și la Grădinița nr. 6 din Razgrad. Persoanele aflate în clădiri au fost evacuate, iar verificările continuă.

O amenințare privind amplasarea unui dispozitiv explozibil a dus luni dimineață la închiderea Palatului de Justiție din Burgas. Clădirea a fost închisă între orele 9:15 și 11:00. După verificările efectuate de autorități, nu a fost descoperit niciun dispozitiv explozibil.

Palatul de Justiție a fost ulterior redeschis, iar activitatea a fost reluată.

La Plovdiv, polițiștii au primit alerte false care au vizat instituții de stat și grădinițe. Alte opt amenințări au fost verificate de poliție în regiunea Kiustendil, fără ca vreuna dintre acestea să fie confirmată.

În Dupnița, două școli și trei grădinițe au primit amenințări cu bombă. Nici în aceste cazuri nu a fost găsit nimic suspect.

Alerte similare au fost semnalate și în Sofia, unde mesajele au vizat grădinițe, instituții de învățământ și clădiri publice. Verificările nu au dus la descoperirea unor obiecte suspecte.

Direcția Generală pentru Combaterea Crimei Organizate și mai multe structuri din Ministerul de Interne încearcă să stabilească sursa sau sursele mesajelor.

Datele preliminare arată că amenințările din Bulgaria au fost transmise de pe conturi de e-mail compromise și prin servere aparținând unor utilizatori din afara Bulgariei.

Săptămâna trecută, sursele mesajelor erau localizate într-o țară din America Latină.

În această săptămână, potrivit informațiilor preliminare, acestea ar proveni dintr-un stat membru al Uniunii Europene.