Mai multe fragmente de drone au ajuns pe litoralul României. Unele aveau explozibil

Ministerul Apărării Naționale a anunțat vineri seara că mai multe fragmente de drone au fost găsite pe 11 septembrie în județele Tulcea și Constanța, dar și în apele Mării Negre. Unele dintre obiectele descoperite aveau încărcătură explozivă, iar echipele specializate ale statului au intervenit pentru evaluarea și neutralizarea lor.

Mai multe incidente au fost raportate în cursul zilei de vineri în zona litoralului românesc și în apropierea frontierei cu Ucraina. Fragmentele de drone au fost găsite atât pe plajă, cât și în larg, iar autoritățile au trimis echipe specializate pentru a stabili dacă obiectele prezentau pericol.

Unul dintre primele cazuri a fost raportat în județul Tulcea, în zona Câșla Vădanei, aflată între Sulina și Sfântu Gheorghe.

În jurul orei 13:30, o echipă EOD din cadrul Ministerului Apărării Naționale a verificat două fragmente de dronă ajunse pe plaja din zona Câșla Vădanei. După evaluare, specialiștii au stabilit că niciunul dintre cele două obiecte nu conținea încărcătură explozivă.

Un alt incident fusese semnalat în aceeași zi în zona Periteașca, tot în județul Tulcea. În jurul orei 09:30, Poliția de Frontieră a identificat pe plajă alte două fragmente provenite de la drone.

În acest caz, unul dintre obiecte conținea încărcătură explozivă. Fragmentul a fost neutralizat în condiții de siguranță de o echipă pirotehnică a SRI.

Celălalt obiect găsit în aceeași zonă a fost preluat de Garda de Coastă pentru verificări.

În a doua parte a zilei, au fost descoperite fragmente și în larg. La ora 16:00, o navă comercială a semnalat două obiecte în apa Mării Negre, la aproximativ 46 de mile marine est de Midia.

Fragmentele au fost recuperate de o navă de patrulare a Gărzii de Coastă. După verificarea lor, specialiștii au stabilit că nu prezentau un pericol pirotehnic.

Un alt caz a fost înregistrat în zona Edighiol-Periboina, din județul Constanța. În timpul verificărilor pentru identificarea unui obiect suspect semnalat de Garda de Coastă, echipa EOD a Ministerului Apărării a observat din elicopter resturile a patru drone aeriene. Printre acestea se afla și o dronă-interceptor care avea explozibil la bord.

„Toate elementele au fost puse în siguranță și neutralizate”, precizează MApN.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că intervențiile au fost realizate împreună cu celelalte structuri ale statului implicate în protejarea spațiului aerian și în neutralizarea obiectelor periculoase.

„MApN acționează integrat alături de celelalte structuri ale statului pentru protejarea spațiului aerian și neutralizarea rapidă a oricăror amenințări”, a mai transmis ministerul.

Descoperirile de vineri vin după ce, în ultimele săptămâni, mai multe fragmente de drone au fost găsite în diferite zone de pe litoralul românesc.

Unele dintre obiecte au fost aduse de valuri până pe țărm și au fost descoperite pe plaje. În cele mai multe dintre cazurile semnalate până acum, fragmentele găsite nu au reprezentat un pericol pentru populație.

În incidentele raportate vineri, însă, autoritățile au identificat atât un fragment cu încărcătură explozivă la Periteașca, cât și o dronă-interceptor cu explozibil în zona Edighiol-Periboina. Ambele au fost neutralizate de echipele specializate.