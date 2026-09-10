Președintele Comisiei pentru afaceri europene din Senat, Lucian Rusu, a discutat cu comisarul european pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Crizelor, Hadja Lahbib, despre securitatea din regiunea Mării Negre, pregătirea Uniunii Europene pentru situații de criză și sprijinul acordat Ucrainei și Republicii Moldova.

Întâlnirea dintre comisarul european și membrii Comisiilor pentru afaceri europene ale Senatului și Camerei Deputaților a avut loc la Parlament. Discuțiile s-au concentrat asupra modului în care Uniunea Europeană poate gestiona mai eficient situațiile de criză și asupra colaborării dintre statele membre, în contextul actualelor provocări de securitate.

Lucian Rusu susține că poziția strategică a României impune o atenție sporită acordată regiunii Mării Negre.

„Europa trebuie să fie pregătită înainte să apară o criză. Am susţinut acest mesaj la întâlnirea cu comisarul european Hadja Lahbib. De asemenea, am solicitat ca regiunea Mării Negre să beneficieze de o atenţie sporită în arhitectura europeană de securitate, rezilienţă şi pregătire, iar sprijinul pentru Ucraina şi Republica Moldova să continue”, a declarat senatorul Lucian Rusu.

Senatorul a mai precizat că a solicitat ca România să beneficieze de o finanțare „adecvată şi predictibilă” în următorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene.

Potrivit lui Lucian Rusu, consolidarea mecanismelor europene de protecție civilă și dezvoltarea capacităților de intervenție sunt esențiale pentru ca statele membre să poată face față rapid unor situații dificile.

Președintele Comisiei pentru afaceri europene din Senat a subliniat și importanța cooperării europene în domeniul gestionării crizelor, susținând că România poate contribui semnificativ la această strategie datorită poziției sale geografice.

„Am susţinut consolidarea Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene şi a capacităţilor europene de intervenţie. Solidaritatea europeană trebuie susţinută de capacitatea concretă de a acţiona rapid şi coordonat atunci când o criză o cere. România poate să aibă un rol important în această arhitectură europeană, mai ales prin poziţia sa strategică în regiunea Mării Negre”, a adăugat Lucian Rusu, preşedintele Comisiei pentru afaceri europene din Senat.

La rândul său, Hadja Lahbib a prezentat principalele direcții ale agendei europene privind pregătirea și gestionarea situațiilor de criză. Comisarul european a arătat că evoluțiile de pe scena internațională determină Uniunea Europeană să își consolideze capacitatea de răspuns în fața unui număr tot mai mare de amenințări.

Lahbib a evidențiat, de asemenea, importanța anticipării riscurilor și a cooperării dintre statele membre. Solidaritatea europeană rămâne, potrivit acesteia, un element important atât pentru pregătirea în fața unor situații dificile, cât și pentru intervenția rapidă atunci când acestea apar.