Drone maritime au lovit Soci. Opt persoane au fost rănite

Opt persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone maritime asupra orașului Soci, una dintre cele mai cunoscute stațiuni de la Marea Neagră din Rusia, în seara de miercuri, 9 septembrie, potrivit Reuters.

Autoritățile din regiunea Krasnodar au anunțat că cinci dintre cei răniți au fost transportați la unități medicale, în timp ce alte trei persoane au primit îngrijiri la fața locului.

Atacul a vizat zona de coastă a orașului, iar infrastructura unei plaje și o porțiune adiacentă a promenadei Primorskaia au fost parțial avariate. Serviciile operative și echipele specializate au intervenit în zonă după producerea incidentului.

Incidentul s-a produs miercuri seară, când autoritățile locale au emis avertizări privind existența unei amenințări reprezentate de drone maritime. În imaginile distribuite pe rețelele sociale poate fi observată o explozie în apropierea falezei, în timp ce în fundal se aud persoane care strigă.

O înregistrare video realizată de pe promenada din Soci a fost verificată de Reuters. Imaginile surprind momentul în care sunt trase focuri și are loc o explozie în zona de coastă.

Autoritățile regionale au confirmat ulterior că atacul a provocat pagube infrastructurii de plajă și unei porțiuni din zona promenadei. La fața locului au fost mobilizate serviciile de intervenție.

Informațiile despre victime au fost actualizate pe parcursul serii. Inițial fusese anunțat un singur rănit, însă bilanțul a crescut ulterior la opt persoane.

Potrivit centrului operațional al regiunii Krasnodar, cinci dintre acestea au fost transportate la instituții medicale, iar alte trei au primit asistență medicală la locul incidentului. Autoritățile nu au oferit, în informațiile publicate până la acel moment, detalii complete despre gravitatea rănilor.

Incidentul a avut loc într-o zonă turistică importantă, cunoscută pentru plajele și promenada sa de pe litoralul Mării Negre.

Soci are o importanță deosebită pentru Rusia, atât din punct de vedere turistic, cât și politic. Orașul a găzduit Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 și este una dintre principalele destinații de vacanță de pe litoralul rusesc al Mării Negre.

Soči in Flammen 🔥 pic.twitter.com/CBCODxSB0I — Siegfried 💙💛💩Brandenburg gegen Nazis💩 (@Siegfri41835106) September 9, 2026

Tot în regiunea Soci se află una dintre reședințele oficiale ale președintelui rus Vladimir Putin, ceea ce conferă zonei o importanță suplimentară din punct de vedere strategic și politic.

Atacul de miercuri se înscrie într-o perioadă în care utilizarea dronelor a devenit o componentă importantă a războiului dintre Rusia și Ucraina. În timp ce atacurile aeriene cu drone asupra teritoriului rus au devenit frecvente, utilizarea dronelor maritime împotriva unor obiective de pe litoral este mai puțin obișnuită.

În aceeași perioadă, mai multe localități din regiunea Krasnodar au fost vizate de atacuri cu drone. La Novorossiisk, un important port rusesc de la Marea Neagră, autoritățile au raportat victime și pagube în urma unor atacuri aeriene.

Novorossiisk are și o importanță militară majoră, fiind unul dintre principalele puncte de operare ale Flotei ruse a Mării Negre. În acest context, atacurile asupra infrastructurii din regiune au o semnificație care depășește zona strict locală.

Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022 a dus la extinderea treptată a operațiunilor cu drone pe teritoriul rus. Ucraina a utilizat în mod repetat drone pentru a lovi obiective militare, energetice și logistice aflate la distanță de linia frontului.