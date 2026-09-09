Două persoane au murit, iar un cetățean al Republicii Moldova a fost rănit în urma atacului cu drone lansat de Rusia în noaptea de 8 spre 9 septembrie asupra punctului de trecere Starokazacie, de la frontiera moldo-ucraineană, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.

Cele două victime sunt cetățeni ai Ucrainei. Moldoveanul rănit a refuzat internarea și și-a continuat deplasarea cu automobilul spre Chișinău.

MAE precizează că verifică în continuare informațiile privind eventuale mijloace de transport din Republica Moldova avariate sau distruse în atac. „Suntem în contact cu autoritățile ucrainene și vom reveni cu date confirmate”, a transmis ministerul.

Atacul a vizat punctul Starokazacie, iar alte două drone au căzut în apropiere, toate pe teritoriul Ucrainei. Infrastructura punctului de frontieră a fost avariată, iar activitatea postului comun Tudora (Republica Moldova) – Starokazacie (Ucraina) a fost suspendată.

Ministerul rus al Apărării a confirmat atacul și a susținut că ținta au fost obiective logistice ale punctului rutier Starokazacie, despre care Moscova afirmă că erau folosite pentru transportarea unor încărcături militare în Ucraina. Autoritățile ucrainene nu au comentat aceste afirmații.

Incidentul vine după mai multe atacuri rusești desfășurate în apropierea frontierei Republicii Moldova. În ultimele trei săptămâni, mai multe puncte de trecere au fost suspendate temporar din cauza atacurilor asupra Ucrainei. Și punctul de trecere cu bacul Orlivka (Isaccea), dintre Ucraina și România, a fost lovit de două ori în ultima săptămână.

Președinta Maia Sandu a condamnat atacul și a subliniat că războiul din Ucraina a ajuns „până la hotarul nostru”. Ea a amintit că punctul Starokazacie se află la doar un kilometru de Republica Moldova și a reiterat că dronele rusești reprezintă un risc pentru securitatea țării.

„Chiar dacă nu a făcut victime, o asemenea încălcare înseamnă un risc enorm pentru viețile oamenilor noștri, pentru sate și orașe, pentru avioanele care ne traversează cerul”, a transmis Maia Sandu, referindu-se și la drona rusească ce a intrat recent în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Șefa statului a criticat totodată vocile care minimalizează amenințarea reprezentată de războiul din Ucraina și a pledat pentru consolidarea capacității de apărare a țării.

Premierul Vasile Tofan a condamnat, la rândul său, atacul și a declarat că 17 drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova numai în luna august. „Trebuie să aprofundăm cooperarea noastră cu statele partenere, trebuie să protejăm mai bine spațiul nostru aerian și trebuie să spunem lucrurilor pe nume – acest război are un agresor. Este Rusia”, a declarat premierul.

MAE de la Chișinău a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a avertizat că acțiunile militare desfășurate în imediata apropiere a țării reprezintă un risc direct pentru securitatea Republicii Moldova și a cetățenilor săi.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a afirmat că amenințarea Rusiei este „o realitate zilnică” și a condamnat atacurile asupra Ucrainei. „Moldova a fost și este alături de Ucraina”, a transmis acesta.