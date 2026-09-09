Două persoane civile au murit, iar alte două au fost rănite în urma unui atac cu drone asupra punctului de trecere a frontierei Starokazacie, din Ucraina, în noaptea de 8 spre 9 septembrie, potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova.

Punctul de trecere Tudora–Starokazacie, aflat la granița dintre Republica Moldova și Ucraina, a fost închis după ce infrastructura ucraineană a fost afectată.

Atacul de la frontieră s-a produs între orele 23.35 și 00.05. O dronă a lovit punctul de trecere, iar alte două au căzut în apropierea acestuia. Toate persoanele aflate în punctul de trecere au fost evacuate.

Informațiile au fost transmise de Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei și citate de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. În jurul orei 23.40, o patrulă mobilă moldovenească a auzit patru explozii.

Infrastructura punctului ucrainean de trecere a frontierei a fost afectată, iar activitatea a fost sistată. Punctul de trecere rămâne închis.

La ora 1.45, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a anunțat că atacul asupra punctului de trecere Starokazacie s-a soldat cu doi morți și doi răniți. Victimele sunt civili, însă cetățenia acestora nu a fost încă stabilită.

Autoritățile moldovene nu au identificat, pe teritoriul Republicii Moldova, fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte riscuri pentru securitatea populației.

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova recomandă cetățenilor să își păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur și să urmărească informațiile transmise de autorități.

Populația de la graniță sunt sfătuite să nu se apropie de eventuale resturi ale unor aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute. În cazul identificării unor astfel de obiecte, acestea trebuie anunțate imediat la numărul de urgență 112.

Situația din zona de frontieră dintre Ucraina si Republica Moldova este monitorizată în continuare.