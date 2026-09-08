Update: 19.32: Drona -a prăbușit marți seară într-un lan de floarea-soarelui din extravilanul satului Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani, din Republica Moldova, provocând mai multe focare de incendiu. Nu au fost raportate victime, potrivit autorităților moldovene.

Update. 17.59: După cum au anunțat reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a detectat ținta aeriană la ora 16:47, la 18 kilometri nord de localitatea Roman.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populației.

De la ora 16:30, au fost transmise mesaje RO-Alert pentru populația din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și din nordul județului Vaslui.

Potrivit MApN, pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16:39.

Sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale a Republicii Moldova au detectat, la ora 16:20, pătrunderea neautorizată a unui aparat de zbor fără pilot în spațiul aerian național.

Potrivit datelor preliminare comunicate de Ministerul Apărării al Republicii Moldova, drona de tip Shahed a intrat în spațiul aerian al țării din direcția localității Slavianorebca, Ucraina, deplasându-se spre Bender, prin sectorul transnistrean al țări

Populația din județele Iași, Vaslui și Neamț a fost alertată marți după-amiază prin sistemul RO-Alert cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Măsura a fost luată de urgență de autorități după ce o dronă a fost detectată în timp ce traversa frontiera, conform news.ro.

Reprezentanții autorităților locale monitorizează evoluția situației din teren. Prefectul județului Iași a oferit detalii despre traseul estimat al aparatului de zbor și despre măsurile aflate în desfășurare.

„Este o dronă care în momentul acesta vine dinspre Republica Moldova. Direcţia este undeva înspre sudul judeţului Iaşi sau nordul judeţului Vaslui. Situaţia este monitorizată”, a declarat pentru sursa citată prefectul de Iaşi, Costel Dolachi.

Avertizarea emisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență le recomandă cetățenilor din zonele vizate să adopte măsuri imediate de protecție. Alerta are o durată estimativă de valabilitate de 90 de minute din momentul emiterii.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost. Rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert primit, marţi după-amiază, de persoanele aflate în municipiul Iaşi, precum și în județele Vaslui și Neamț.