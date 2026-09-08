Alertă aeriană în Iași, Vaslui și Neamț. RO-Alert emis după detectarea unei drone care a trecut granița. Update
- Nicolae Comănescu
- 8 septembrie 2026, 18:03
Update: 19.32: Drona -a prăbușit marți seară într-un lan de floarea-soarelui din extravilanul satului Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani, din Republica Moldova, provocând mai multe focare de incendiu. Nu au fost raportate victime, potrivit autorităților moldovene.
Update. 17.59: După cum au anunțat reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a detectat ținta aeriană la ora 16:47, la 18 kilometri nord de localitatea Roman.
Ce date au transmis reprezentanții MApN
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populației.
De la ora 16:30, au fost transmise mesaje RO-Alert pentru populația din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și din nordul județului Vaslui.
Potrivit MApN, pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16:39.
Sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale a Republicii Moldova au detectat, la ora 16:20, pătrunderea neautorizată a unui aparat de zbor fără pilot în spațiul aerian național.
Potrivit datelor preliminare comunicate de Ministerul Apărării al Republicii Moldova, drona de tip Shahed a intrat în spațiul aerian al țării din direcția localității Slavianorebca, Ucraina, deplasându-se spre Bender, prin sectorul transnistrean al țări
Populația din județele Iași, Vaslui și Neamț a fost alertată marți după-amiază prin sistemul RO-Alert cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Măsura a fost luată de urgență de autorități după ce o dronă a fost detectată în timp ce traversa frontiera, conform news.ro.
Alertă aeriană în Iași, Vaslui și Neamț. RO-Alert emis după detectarea unei drone care a trecut granița
Reprezentanții autorităților locale monitorizează evoluția situației din teren. Prefectul județului Iași a oferit detalii despre traseul estimat al aparatului de zbor și despre măsurile aflate în desfășurare.
„Este o dronă care în momentul acesta vine dinspre Republica Moldova. Direcţia este undeva înspre sudul judeţului Iaşi sau nordul judeţului Vaslui. Situaţia este monitorizată”, a declarat pentru sursa citată prefectul de Iaşi, Costel Dolachi.
Instrucțiuni pentru populație transmise prin RO-Alert
Avertizarea emisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență le recomandă cetățenilor din zonele vizate să adopte măsuri imediate de protecție. Alerta are o durată estimativă de valabilitate de 90 de minute din momentul emiterii.
„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost. Rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert primit, marţi după-amiază, de persoanele aflate în municipiul Iaşi, precum și în județele Vaslui și Neamț.