Germania își întărește apărarea. Scut anti-drone pentru orașele importante

Germania pregătește extinderea capacităților de apărare împotriva dronelor în marile orașe și în jurul infrastructurii critice, după incidentul produs în august la aeroportul Leipzig-Halle. Planul include unități mobile ale poliției federale, vehicule și elicoptere care să poată fi desfășurate rapid în zone precum Berlin, Frankfurt și München, potrivit DW.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a vorbit duminică despre crearea unui sistem mai amplu de protecție, menit să reducă riscul unor noi atacuri asupra infrastructurii strategice.

Pe 4 august, mai multe drone de mici dimensiuni au vizat aeroportul Leipzig-Halle din estul Germaniei. Una dintre drone a lovit un avion staționat, iar o alta ar fi lovit un avion cargo aflat în apropierea aeroportului.

Serviciile germane de informații au atribuit Rusiei incidentul, însă Moscova a respins acuzațiile. Aeroportul Leipzig-Halle are o importanță majoră pentru transportul de mărfuri și este folosit inclusiv pentru trimiterea de arme și provizii către Ucraina.

În acest context, autoritățile germane au început să pregătească un sistem de apărare mai extins împotriva dronelor.

Alexander Dobrindt a declarat pentru Bild am Sonntag că atacurile hibride atribuite Rusiei au devenit o realitate „zilnică”.

„Aceste atacuri vor crește, dar ne putem apăra și ne putem proteja”, a declarat ministrul german de Interne.

Potrivit informațiilor citate de publicația germană, guvernul vrea să extindă unitățile mobile ale poliției federale specializate în apărarea împotriva dronelor. Planul include vehicule și elicoptere care să poată fi mutate rapid acolo unde apare o amenințare.

Printre orașele care ar urma să beneficieze de astfel de capacități se numără Frankfurt, München și Berlin. Scopul este protejarea spațiului aerian deasupra zonelor urbane și a infrastructurii importante în eventualitatea unor atacuri cu drone.

Sistemul pregătit de Germania nu ar urma să se limiteze la interceptarea aparatelor de zbor. Potrivit Bild, unitățile vor putea interveni și pentru dezamorsarea bombelor transportate de drone și a altor dispozitive explozive.

În paralel, guvernul pregătește și modificări legislative. Acestea ar urma să permită operatorilor de infrastructură critică să detecteze și să se apere împotriva acțiunilor de sabotaj realizate cu drone.

Sunt vizate inclusiv companii din domeniul apei, energiei și apărării.

Măsurile pregătite de Germania au generat și o reacție dură din partea Moscovei.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a susținut duminică faptul că acuzațiile Germaniei privind implicarea Rusiei în cazul Leipzig reprezintă „în linii mari, începutul unui război real”. El a reiterat poziția Moscovei potrivit căreia Rusia nu ar fi implicată în incidentul cu drone.

Lavrov l-a atacat și pe cancelarul german Friedrich Merz pentru planurile de consolidare a capacității militare a Germaniei.

„Toate aceste declarații ale lui Merz despre transformarea din nou a Germaniei în principala putere militară din Europa sunt puse în practică. El declară, de fapt, război împotriva noastră”, a declarat Lavrov pentru postul de televiziune rus de stat Vesti.

Șeful diplomației ruse a criticat și închiderea centrului cultural Casa Rusă din Berlin și a consulatului rus din Bonn.

Planurile de securitate ale Berlinului includ și crearea unui sistem național de protecție împotriva atacurilor informatice. Potrivit sursei citate, acest scut ar urma să permită detectarea și interceptarea atacurilor cibernetice.

Măsura este pregătită în condițiile în care instituțiile publice, infrastructura și companiile germane sunt vizate zilnic de sute de atacuri informatice. O parte dintre acestea sunt atribuite Rusiei, altor state sau grupărilor infracționale.

Guvernul german intenționează, de asemenea, să extindă utilizarea inteligenței artificiale, a recunoașterii faciale biometrice și a sistemelor de supraveghere video.

Aceste tehnologii ar urma să fie utilizate în special în nodurile de transport, pentru identificarea suspecților înainte de comiterea unor atacuri.