Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat duminică Germania că a început „un război real” împotriva Rusiei, după reacția Berlinului la presupusa implicare a Moscovei în incidentul cu o dronă încărcată cu explozibili, descoperită luna trecută pe aeroportul Leipzig/Halle.

Serghei Lavrov a pus declarațiile sale în legătură directă cu incidentul de la aeroportul Leipzig/Halle și cu reacția autorităților germane, care au atribuit Rusiei responsabilitatea pentru tentativa de atac.

„Leipzig, aeroport (...) Au găsit o dronă acolo. Au spus că este rusească şi nimeni nu s-a obosit să investigheze mai departe. În linii mari, acesta este, în esenţă, începutul unui război real”, a declarat Lavrov.

Ministrul rus de externe l-a menționat și pe cancelarul german Friedrich Merz, făcând referire la declarațiile acestuia privind consolidarea capacității militare a Germaniei.

„Toate aceste declaraţii ale lui Merz despre transformarea Germaniei în principala putere militară din Europa sunt puse în practică. Practic, el ne declară război”, a spus Lavrov.

Germania a anunțat, la începutul acestei săptămâni, măsuri de retorsiune împotriva Rusiei, după ce guvernul de la Berlin a afirmat că Moscova s-ar afla în spatele tentativei de atac cu dronă de la aeroportul Leipzig/Halle.

Drona, încărcată cu explozibili, a fost descoperită la începutul lunii august în apropierea unor aeronave de transport ucrainene. Dispozitivul a fost dezamorsat înainte de a produce victime sau pagube. Aeroportul Leipzig/Halle reprezintă un important centru de transport și este utilizat și pentru sprijinirea Ucrainei.

Autoritățile germane au anunțat ulterior măsuri împotriva Rusiei, inclusiv închiderea consulatului rus din Bonn și a centrului cultural Russian House din Berlin. Moscova a respins acuzațiile Berlinului și a calificat atribuirea responsabilității drept nefondată.

La câteva zile după acuzațiile formulate de guvernul german, presa din Germania a relatat că anchetatorii au identificat doi suspecți în cazul tentativei de atac.

Potrivit informațiilor publicate de NDR, WDR și Süddeutsche Zeitung, este vorba despre un bărbat născut în Rusia, care deține pașaport leton, și un cetățean din Belarus care are și pașaport rusesc. Cei doi sunt suspectați că ar fi avut un rol în tentativa de atac de la Leipzig.

Anchetatorii germani au identificat, de asemenea, urme ADN care au contribuit la stabilirea identității unuia dintre suspecți. Potrivit informațiilor prezentate de ZDF, acesta ar fi lăsat urme ADN la locul incidentului, iar compararea cu bazele de date ale autorităților a dus la identificarea sa.

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat că investigația indică implicarea Rusiei.

„Anchetele poliţieneşti, modurile de operare şi informaţiile serviciilor de informaţii” germane demonstrează, potrivit ministrului, „o responsabilitate rusească în tentativa de atentat de pe aeroportul din Leipzig”.

Anterior, Dobrindt afirmase că informațiile autorităților indică persoane care ar fi acționat în numele unor structuri ale statului rus și că tentativa se înscrie în ceea ce Berlinul descrie drept tiparul operațiunilor hibride rusești din Europa.