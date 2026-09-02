Germania a înregistrat într-un interval de mai puțin de o lună cel puțin nouă incidente majore îndreptate împotriva infrastructurii critice și a obiectivelor militare. Printre acestea se numără trei episoade legate de drone la aeroportul Leipzig/Halle, un survol efectuat de șase drone deasupra unei baze de reparare a sistemelor Patriot, două acte de sabotaj feroviar, două atacuri orientate împotriva rețelei electrice și descoperirea unui depozit clandestin de arme, conform news.ro.

La această listă se adaugă o explozie produsă în gara din Augsburg și un atac mortal cu cuțitul la Rosenheim, ambele fără o legătură directă demonstrată cu restul evenimentelor. Până în prezent, un singur caz a beneficiat de o atribuire oficială: pe 1 septembrie, Berlinul a acuzat în mod direct Rusia pentru tentativa de atac cu dronă de la Leipzig. Germania nu a fost lovită de un singur atac spectaculos care să explice schimbarea de ton a autorităților, ci de o succesiune de incidente aparent disparate având ca numitor comun țintirea infrastructurii strategice.

În noaptea de 4 spre 5 august, la aeroportul Leipzig/Halle — nod esențial pentru transportul de marfă și punctul nevralgic al logisticei militare destinate Ucrainei — un angajat a observat o dronă cu un dispozitiv suspect atașat în zona de securitate a operațiunilor cargo. Specialiștii Bundespolizei au dezamorsat aparatul, iar autoritățile au încadrat evenimentul drept un incident de securitate extrem de grav.

Ancheta ulterioară a arătat că drona fusese pregătită cu explozibil militar, iar surse din presa germană au indicat că ținta ar fi fost un avion cargo ucrainean. Detaliile au orientat cercetările spre o posibilă operațiune de sabotaj și terorism. Întrebările centrale ale autorităților s-au concentrat pe identificarea celor care au trimis drona și pe motivul acestei acțiuni.

Răspunsul a survenit o lună mai târziu. Pe 1 septembrie, ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că informațiile obținute de serviciile germane și de partenerii europeni indică clar implicarea Rusiei. La fața locului au fost descoperite bucăți de dronă, explozibil și tehnologie de detonare similare cu cele folosite în alte operațiuni hibride rusești asociate războiului din Ucraina.

Berlinul a declarat Rusia oficial responsabilă, anunțând măsuri diplomatice și sancțiuni suplimentare împotriva unor cetățeni și instituții ruse. Moscova a respins acuzațiile, calificându-le drept nefondate.

Investigațiile jurnalistice arată că anchetatorii germani urmăresc și pista așa-numiților „Wegwerfagenten” — agenți recrutați pentru operațiuni punctuale, abandonați după executarea misiunii și care nu fac parte din structurile clasice de informații. Din acest motiv, Berlinul a amânat atribuirea oficială până la strângerea dovezilor suficiente care să lege tehnologia și modul de operare de o structură externă.

Cazul de la Leipzig a continuat să evolueze. În săptămânile următoare, anchetatorii au descoperit o a doua dronă și indicii privind utilizarea mai multor aparate, alături de o substanță suspectată a fi explozibil militar. Pe 26 august, două avioane au fost redirecționate înainte de aterizare după observarea unui aparat de zbor în zonă, însă poliția a precizat ulterior că ar fi putut fi vorba doar despre o dronă utilizată pentru filmarea unui șantier din apropiere.

La scurt timp după incidentul de la Leipzig, un alt obiectiv sensibil a intrat în atenția autorităților. La Mechernich, în Renania de Nord-Westfalia, funcționează o bază unde sunt reparate sisteme de apărare antiaeriană Patriot, esențiale pentru defensiva Ucrainei și a statelor NATO.

În noaptea de 6 spre 7 august, personalul de securitate a observat șase drone survolând obiectivul, prezența lor fiind confirmată și de poliție. Ancheta a fost preluată de poliție, serviciile de securitate și structurile specializate ale Bundeswehrului. Deși nu s-a stabilit public cine controla aparatele sau dacă scopul era spionajul ori pregătirea unei operațiuni, cazul s-a remarcat prin alegerea țintei: un survol repetat cu șase aparate deasupra unui obiectiv militar de prim rang.

În ultimul interval, Germania a înregistrat și o serie de incidente care au vizat rețeaua feroviară. La Leverkusen, în noaptea de 5 spre 6 august 2026, persoane necunoscute au tăiat cabluri de date, electrice și de fibră optică într-un cămin tehnic. Deși cablurile nu mai erau folosite direct în traficul feroviar și trenurile nu au fost afectate, aproximativ 400 de gospodării au rămas fără telefonie fixă.

Poliția a deschis o anchetă pentru posibil sabotaj, având în vedere un precedent din luna iulie, când un incendiu suspect în aceeași zonă afectase traficul feroviar, fiind revendicat online de o grupare de extremă stângă denumită „Kommando Angry Birds”. Incidentul din august a rămas însă neasumat.

Spre finalul lunii august, un alt incident similar s-a produs la Backnang, în Baden-Württemberg, unde au fost tăiate cabluri de semnalizare și telecomunicații, fiind perturbată circulația trenurilor. Serviciul de protecție a statului investighează posibilitatea unui act intenționat de sabotaj cu autor necunoscut.

Pe 25 august, autoritățile germane au confirmat descoperirea, într-o zonă împădurită de la marginea Berlinului, a unui depozit ascuns conținând două pachete cu pistoale, plasat acolo încă din octombrie 2025. Serviciile de securitate suspectează că depozitul era pregătit pentru o rețea de agenți legată de Rusia, posibil pentru asasinate sau alte acțiuni clandestine.

Ministrul de Interne Alexander Dobrindt a confirmat suspiciunile privind utilizarea armelor într-o operațiune ascunsă. Anchetatorii au identificat un suspect: un cetățean ucrainean de 24 de ani, Vadym S., aflat în arest preventiv în România după ce a fost prins la București încercând să trimită colete cu dispozitive incendiare prin curierat. Germania a solicitat extrădarea acestuia.

Pe 28 august, Germania a anunțat un proiect regional alături de statele riverane Mării Baltice pentru crearea unei structuri comune de apărare împotriva dronelor și de schimb rapid de informații. Inițiativa vizează detectarea și reacția rapidă la amenințările hibride, având în vedere incidentele repetate la cabluri submarine și conducte din Marea Baltică înregistrate de la debutul invaziei ruse în Ucraina.

Logica războiului hibrid permite obținerea unor efecte strategice majore cu costuri reduse pentru atacator, prin simpla perturbare sau avariere a infrastructurii critice.

Pe 1 septembrie, la stația electrică Turnow-Preilack din Brandenburg, anchetatorii au găsit zeci de dispozitive artizanale menite să introducă material conductor în liniile de înaltă tensiune. Metoda a provocat un scurtcircuit, determinând oprirea automată a unei unități de 500 MW a centralei Jänschwalde, fără a provoca însă o pană extinsă de curent.

Evaluările privind natura dispozitivelor au fost divergente: operatorul 50Hertz le-a descris drept „obiecte zburătoare artizanale, asemănătoare articolelor pirotehnice comerciale”, ministrul de Interne al landului, Jan Redmann, a susținut că erau „rachete fabricate special, nu artificii obișnuite”, în timp ce poliția a precizat că „nu vorbim despre rachete”. Redmann a subliniat că nu poate fi exclusă implicarea unei puteri străine, dar nici varianta unor extremiști de stânga autohtoni.

La 24 de ore distanță, pe 2 septembrie, un al doilea caz a fost raportat la o stație electrică din Bergheim, lângă Köln. Scurtcircuitul provocat intenționat a scos temporar din funcțiune cinci unități ale unor centrale pe lignit operate de RWE (capacitate de 4.200 MW). Ministrul de interne din Renania de Nord-Westfalia, Herbert Reul, a precizat că sunt anchetate în paralel două piste: sabotajul extern și extremismul de stânga autohton.

În dimineața zilei de 2 septembrie, o grenadă a explodat într-un pasaj de lângă gara centrală din Augsburg, rănind ușor două persoane și provocând pagube materiale. Zona gării a fost temporar închisă, iar traficul feroviar a fost perturbat. Primele anchete ale poliției indică o posibilă legătură cu crima organizată, fără motive politice evidente.

Analiza evenimentelor conturează trei categorii principale:

Cazul cu atribuire fermă: incidentul de la Leipzig/Halle, unde Berlinul acuză oficial Rusia de tentativa de atac cu dronă din 4 august, acuzație respinsă de Moscova.

Cazuri investigate ca posibile sabotaje, fără atribuire clară: atacurile energetice din Brandenburg și Bergheim, tăierea cablurilor feroviare de la Leverkusen și Backnang, survolul de la Mechernich și depozitul de arme de lângă Berlin.

Incidente fără legătură demonstrată cu contextul geopolitic: explozia de la Augsburg și incidentele cu drone civile de filmat.

De ce Germania e o țintă atât de importantă Ca cea mai mare economie europeană și pilon NATO esențial pentru sprijinirea Ucrainei, Germania găzduiește baze militare, noduri logistice și energetice majore. În războiul hibrid, perturbarea acestor puncte prin costuri minime generează efecte disproporționate și costisitoare pentru statul țintă.

Acumularea incidentelor a determinat Berlinul să treacă la un răspuns integrat. Inițiativa transfrontalieră din Marea Baltică reflectă o schimbare fundamentală de paradigmă: evenimentele nu mai sunt privite izolat, ci ca parte a unui posibil efort coordonat de destabilizare regională.

Fără a afirma existența unui atac unic coordonat pe toate fronturile, autoritățile germane recunosc că multiplicarea și diversificarea amenințărilor la adresa infrastructurii strategice reprezintă o problemă critică de securitate națională.