Tensiuni extreme pe scena internațională, după ce autoritățile germane au lansat acuzații directe la adresa Moscovei. Berlinul susține că Federația Rusă s-ar afla în spatele unei tentative de atac cu o dronă încărcată cu material exploziv, incident înregistrat pe aeroportul Leipzig/Halle la începutul lunii august. Conform evaluărilor oficiale, acțiunea se încadrează într-o tactică tot mai des întâlnită de război hibrid desfășurată pe teritoriul european, conform The Independent.

Dispozitivul periculos a fost identificat în seara zilei de 4 august, în imediata apropiere a unei aeronave venite din Ucraina. Echipele de intervenție au acționat rapid și au reușit dezamorsarea încărcăturii înainte ca aceasta să producă pagube materiale sau să pună în pericol vieți omenești.

Evaluările efectuate de serviciile de securitate și anchetatori au dus la o concluzie clară în privința celor întâmplați pe aeroportul german. Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a subliniat că evenimentul respectă un tipar deja identificat în cazul altor acțiuni ostile atribuiți Moscovei.

Guvernul german „a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru atacul hibrid de la Leipzig din 4 august”, a declarat Dobrindt, conform sursei citate.

Acuzațiile formulate recent de oficialii germani marchează o etapă critică în deteriorarea relațiilor diplomatice dintre Berlin și Moscova. Cazurile de sabotaj, atacurile cibernetice, incursiunile neautorizate ale dronelor și alte forme de presiune hibridă au devenit surse majore de îngrijorare pentru statele membre ale Uniunii Europene.

Incidentul de la Leipzig/Halle are o încărcătură politică și militară deosebită, având în vedere că încărcătura explozivă a fost plasată lângă o aeronavă cargo de tip Antonov, provenită din Ucraina. Germania rămâne unul dintre cei mai importanți furnizori de sprijin militar și logistic pentru Kiev, fapt ce transformă infrastructura sa de transport într-o țintă strategică.

Ca reacție imediată la aceste evoluții și la acumularea tensiunilor, diplomaria germană a dispus măsuri drastice. Ministrul german de Externe a anunțat închiderea unui consulat rus funcțional în Bonn, precum și sistarea activității unui centru cultural rus.

Surse din domeniul securității citate de publicația Bild indică faptul că anchetatorii au strâns probe concrete care conduc direct către un serviciu secret rus. Deși cancelarul Friedrich Merz precizase anterior că investigația se află pe final, autoritățile au ezitat inițial să numească direct Rusia până la finalizarea primelor expertize tehnice.

Informațiile furnizate de anchetatori arată că drona descoperită în noaptea de 4 spre 5 august transporta o cantitate de aproximativ 600 de grame de substanță explozivă. Obiectivul vizat ar fi fost un avion militar de transport ucrainean. Atacul nu și-a atins scopul din cauza unei defecțiuni la nivelul detonatorului, care nu s-a activat.

În faza inițială a cercetărilor, s-a analizat și ipoteza ca o a doua dronă să se fi lovit de un avion de marfă operat de compania DHL, însă această ipoteză nu a fost confirmată oficial.

La aproximativ zece zile de la primul eveniment, o nouă dronă a fost depistată în localitatea Kabelsketal, din districtul Saalekreis, unde anchetatorii au identificat de asemenea prezența materialului exploziv. Totodată, în zona Kursdorf, din apropierea aeroportului, autoritățile au descoperit o instalație tehnică suspectă, fiind efectuate verificări pentru a stabili dacă echipamentul a fost utilizat la ghidarea dronelor.