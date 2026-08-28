Măsura suspendării din funcție a magistratului Radu Bucurică a fost luată de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Decizia vine ca urmare a punerii în aplicare a mandatului de arestare preventivă emis pe numele său, anunță news.ro.

„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât suspendarea din funcţia de procuror a domnului BUCURICĂ RADU GEORGE, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, începând cu data de 28.08.2026, ca urmare a luării măsurii arestării preventive, în temeiul Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare”, este decizia luată în unanimitate de CSM.

Procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin fusese dat în urmărire generală. Acesta a fost localizat și reținut de polițiști în parcarea unui supermarket din comuna Snagov.

Surse judiciare au indicat că Radu Bucurică tocmai făcuse cumpărături în momentul în care polițiștii au intervenit. După ce a fost imobilizat pe loc, bărbatul a fost dus inițial la sediul Poliției Snagov, fiind ulterior transferat și introdus în Arestul Central.

Măsura arestării preventive a fost dispusă de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a admis contestația depusă de anchetatori. Anterior, Curtea de Apel Alba Iulia hotărâse cercetarea sa în stare de libertate. Imediat după hotărârea instanței supreme, autoritățile au declanșat procedurile de căutare.

"La data de 27.08.2026 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a emis Mandat de Arestare Preventivă împotriva numitului Bucurică Radu George pentru săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi a două infracţiuni de ultraj", este mesajul care însoţeşte anunţul de pe site-ul Poliţiei Române privind darea în urmărire a lui Bucurică.

„Astăzi, 27 august, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a înaintat către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, privind un bărbat de 49 de ani. Astfel, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov au demarat activităţile specifice în vederea punerii în executare a mandatului de arestare preventivă. La acest moment, poliţiştii desfăşoară în continuare activităţi pentru identificarea şi depistarea persoanei în cauză, precum şi pentru punerea în executare a mandatului de arestare preventivă, cu respectarea tuturor prevederilor legale”, a transmis, ieri, IPJ Ilfov.

Incidentul inițial a avut loc în data de 8 august, în cadrul unei petreceri organizate la o discotecă din județul Hunedoara. Un inspector de poliție prezent la fața locului a alertat echipajele de intervenție după ce un martor i-a semnalat comportamentul suspect al procurorului, indicând că acesta privea insistent clienții și părea că ascunde o armă sub geacă.

Scandalul a degenerat pe terasa localului, iar magistratul a încercat să scape prin fugă. În timpul tentativei de scăpare, acesta ar fi executat focuri de armă în direcția polițiștilor, înainte de a fi imobilizat.

Transportat ulterior la o unitate medicală pentru evaluare, procurorul a încercat din nou să părăsească incinta fără permisiune, fiind oprit de luptătorii din cadrul trupelor speciale.

După reținerea inițială pentru 24 de ore și avizul favorabil al CSM pentru prezentarea în fața instanței, judecătorii de la Alba Iulia au decis eliberarea sa, luând în calcul o înregistrare video depusă la dosar. Din acele imagini ar fi reieșit că procurorul nu a tras direct asupra polițiștilor, deși deținea arma fără drept.

Procurorii au atacat hotărârea la instanța superioară, restabilind măsura arestului preventiv. De altfel, dreptul de purtare a armei îi fusese deja anulat oficial de către Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Caraș-Severin încă din data de 27 iulie.