Fostul premier Victor Ponta a mers, joi, la biroul președintelui PSD, Sorin Grindeanu, în ziua în care la Palatul Cotroceni au loc consultări pentru desemnarea unui nou prim-ministru.

Ponta a fost surprins de jurnaliști și a declarat că președintele Nicușor Dan are mai multe variante pentru șefia Guvernului, inclusiv pe el. Consultările au loc în contextul unei crize politice care durează de mai multe luni.

Întrebat dacă ar putea fi o opțiune pentru funcția de premier, în condițiile în care a fost membru PSD și a condus guvernul social-democrat, Ponta a răspuns că apartenența politică anterioară nu ar trebui să fie un impediment.

„Și domnul Nicușor Dan a făcut parte din USR. Alți PNL-iști sunt de la PD”, a spus fostul premier.

Victor Ponta a susținut că problema nu este lipsa unor persoane care ar putea ocupa funcția de prim-ministru, ci identificarea unei soluții politice care să permită formarea unui guvern.

„Ce e important este că România este țara în care tot timpul ne jeluim că n-avem pe cine să alegem. Avem pe cine să punem. Are pe cine să pună domnul președinte Nicușor Dan”, a declarat Ponta.

Întrebat dacă a solicitat să fie desemnat premier, Ponta a negat acest lucru și a precizat că decizia îi aparține președintelui.

„Asta trebuie să decidă președintele, pe cine nominalizează. Dar, repet, nu poate să spună domnul președinte că nu are pe cine”, a afirmat fostul premier.

Ponta a fost întrebat și cine l-ar susține pentru funcția de premier. El a indicat cele 1,3 milioane de voturi obținute la ultimele alegeri prezidențiale și a comparat acest rezultat cu scorul obținut de USR.

În privința unei eventuale învestiri, Ponta a spus că ar încerca să obțină cele 233 de voturi necesare în Parlament de la aleșii care consideră că este nevoie de măsuri rapide pentru stabilitate și relansare economică.

Fostul premier a mai declarat că, dacă ar fi desemnat de Nicușor Dan, ar discuta cu toate grupurile parlamentare, cu excepția USR.