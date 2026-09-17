Lidera grupului parlamentar PACE – Întâi România din Senat, Cosmina Cerva, a declarat joi, după consultările de la Palatul Cotroceni, că formațiunea sa este pregătită să susțină un guvern politic care vine cu un plan de redresare a României. Declarația a fost făcută după seria de consultări convocate de președintele Nicușor Dan pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

Cerva a susținut că, după aproximativ cinci ore de discuții cu reprezentanții formațiunilor politice, concluzia președintelui ar fi fost că participanții la consultări nu au înțeles pe deplin gravitatea situației în care se află România.

„Din păcate, poziția sau concluzia dânsului, după consultările de aproape 5 ore, de astăzi, a fost că cei care au venit la consultări încă n-au înțeles pe deplin situația foarte gravă în care este România”, a declarat senatoarea.

Potrivit acesteia, responsabilitatea pentru ieșirea din această situație revine în special formațiunilor care au făcut parte din coaliția de guvernare și care ar trebui să contribuie acum la formarea unui executiv capabil să ia decizii.

Cosmina Cerva a precizat că PACE – Întâi România va susține orice guvern politic care prezintă un program de redresare și nu pornește de la „linii roșii” impuse de partidele participante.

„Noi vom susține orice guvern politic care vine cu un plan de guvernare de redresare a României”, a afirmat ea.

Senatoarea a mai spus că formațiunea nu dorește repetarea unor formule cu premieri tehnocrați și că PACE va vota prima nominalizare făcută de președinte, dacă aceasta va fi una politică.

„Nu mai vrem guverne și experimente cu premieri tehnocrați”, a declarat Cerva, precizând că așteaptă ca Nicușor Dan să anunțe prima nominalizare joi seară sau cel târziu vineri.

Președintele a convocat consultările pentru identificarea unui candidat la funcția de premier, după mai multe încercări de formare a unui guvern și în condițiile în care partidele nu au ajuns până acum la o formulă care să asigure o majoritate parlamentară.