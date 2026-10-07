Copilăria lui Nicolae Ceaușescu este încă în atenția istoricilor. Primul Președinte al României, cel care a înființat această funcție și apoi și-a asumat-o a avut un destin tumultuos. Nimic din primii săi ani de viață nu ar fi putut dezvălui faptul că avea să devină, la 47 ani, omul numărul 1 al României, pentru 24 de ani.

Nicolae Ceaușescu a fost al treilea născut într-o familie cu 10 copii. Tatăl său s-a numit Andruță Ceaușescu. A trăit între 1893 și 1969. Mama sa purta numele de Lixandra (Alexandra) Ceaușescu. În actul de naștere al lui Nicolae Ceaușescu. datat 26 ianuarie 1918, se arată explicit că el a venit pe lume la 23 ianuarie 1918. Mama sa apare cu numele Ceaușescu, iar tatăl ei se numea Florea D. Militaru. S-a scris faptul că Lixandra (1894-1977) era urmașa unor oieri din Polovragi iar din neamul ei, un strămoș fusese pandur.

Prima născută a familiei a fost Niculina (1914-1990). A urmat un frate, Marin care a trăit în perioada 1916-1989. Niculina nu a avut nicio treabă cu politica. Ea a plecat de tânără la București. Soțul ei avea un atelier de cizmărie. Marin, cel de al doilea născut avea și el să practice această meserie, în Al Doilea Război Mondial fiind pe Frontul de Est. El va ajunge în ultima parte a vieții să conducă Agenția Economică a României de la Viena, Austria.

Nicolae Ceaușescu vine pe lume în satul Tătărăi din Comuna Scornicești. Este o comună așezată la 27,7 km nord-est de Slatina. În perioada interbelică era reședința județului Olt. Județul Romanați, separat de râul Olt, avea reședința la Caracal. Mai târziu, reforma lui Ceaușescu dun 1968, le va comasa sub numele de județul Olt cu reședința la Slatina. Muntenia și Oltenia erau atunci sub ocupația Puterilor Centrale. Această ocupație avea să se sfârșească în decembrie 1918.

După Nicolae, familia a avut alți copii: Maria (1920-2008); Florea (1922-2006), Nicolae Andruță (1924-2000), Ilie (1926-2002); Elena (1928-2001), Costel Ceaușescu (născut în 1930, fără să se cunoască data morții), Ion Ceaușescu (1932-2020). Niculina a fost căsătorită cu Zamfir Rusu (alternativ Ștefan Rusescu). Maria a fost căsătorită cu Neculai Agache, Elena a fost căsătorită cu Vasile Bărbulescu.

Despre Andruță se știe că era agricultor. Avea circa 3 hectare de teren. Era puțin pământ pentru familia sa grea. El avea tendința să consume alcool. Familia avea o casă cu pridvor deschis și două camere. În perioada interbelică, Andruță a făcut politica Partidului Național Țărănesc, nou înființat de Iuliu Maniu și Ion Mihalache în 10 octombrie 1926. Ion Mihalache era învățător din județul Argeș, vecin cu Oltul.

Despre Andruță, mai circulă informația că a fost, la un moment dat, ales Primar, în timpul guvernelelor țărăniste. Cel puțin un frate al lui Ceaușescu, Florea ar fi frecventat întâlniri legionare când a ajuns la București. Un fost primar din Scornicești, Constantin Neacșu a spus că Andruță ar fi fost primar din partea PNL.

Nicolae Ceaușescu a început școala, la 7 ani, în 1925. Sărăcia îl determina să meargă desculț. Nu avea manuale. A urmat 4 clase până în anul 1929. În primii doi ani de școală, a avut medii bune, 8,26 și 8,18. S-a scris că în al doilea an de școală, ar fi fost al treilea a medie, într-o clasă cu 25 elevi. După Revoluție, primele informații despre Ceaușescu arătau (ca și despre Elena, soția lui) că nu ar fi învățat deloc bine. Registrele păstrate arată contrariu.

În 1929, Andruță nu-și mai lasă cel de al treilea născut, pe Nicolae să mai meargă la școală. De regulă, sistemul obligatoriu era de patru clase. Dacă fiica Niculina plecase deja la București, iar Marin la fel, Nicolae a ajuns la Slatina. Se pare că Andruță Ceaușescu îl cunoștea pe inginerul șef care răspundea de sistematizarea județului Olt, Grigore Penescu.

Acesta a vorbit cu Năstase Oprea, proprietarul unui atelier de cizmărie situat în „orașul de jos” pe principala arteră comercială a orașului. Strada Lipscani. Strada nu era departe de Primăria Slatina, aflată pe actuala Stradă Mihail Kogălniceanu. Strada Lipscani, strada uceniciei lui Ceaușescu, formează o intersecție de tip „furculiță” cu alte două străzi. Când se vine din sud-vestul Slatinei, pe actuala Stradă George Poboran, urcând spre nord-est, urmează o intersecție. cu strada actuală Mihail Kogălniceanu (cu Primăria). Apoi, mergând puțin spre dreapta, urmează a doua intersecție, la stânga fiind Strada Lipscani și la dreapta Strada Mihai Eminescu (denumiri actuale).

Mărturiile de epocă arată că era vorba de o casă cu parter și etaj. Etajul avea un balcon cu balustrada din fier forjat. Atât Năstase Oprea cât și Grigore Penescu erau membri ai Partidului Social-Democrat creat de avocatul craiovean Constantin Titel Petrescu. Patronul Năstase Oprea era cunoscut drept un bărbat elegant care inspira prin modul de a vorbi și a se îmbrăca. Se pare că tânărul Nicolae, în vârstă de 11 ani a ajuns în toamna lui 1929, la Slatina. A rămas câteva luni.

Unele surse spun că nemulțumit de ucenic, Năstase Oprea l-ar fi trimis la un cunoscut din București. Alte surse spun că, de fapt, sora sa Niculina, căsătorită deja cu Zamfir Rusu, care avea atelier de cizmărie, l-ar fi luat la ea. În 1940, documentele spun că atelierul era pe Calea Șerban Vodă la nr.11. Este posibil ca Zamfir Rusu și Năstase Oprea să se fi cunoscut. Așadar, la 12 ani, Nicolae Ceaușescu va ajunge la București. În afară de sora lui Elena, toți frații și surorile vor ajunge în București, treptat.

În concluzie, la 12 ani, în 1930, absolvent de patru clase și ucenic de cizmar, Nicolae Ceaușescu va ajunge la București. Aici va intra în mișcarea comunistă, ajungând în arest, prima dată în noiembrie 1933, la 15 ani.