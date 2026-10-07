În „zonele albastre” ale lumii, precum Sardinia, în Italia, și Okinawa, în Japonia, cercetătorii au analizat alimentația și stilul de viață al locuitorilor pentru a înțelege obiceiurile asociate cu longevitatea. Cercetătorul Dan Buettner a evidențiat trei băuturi consumate în aceste comunități: apa, cafeaua și vinul roșu.

Apa ocupă primul loc în clasamentul cercetătorului. Dan Buettner consideră că aceasta este cea mai importantă băutură pentru persoanele care vor să ajungă la o vârstă înaintată.

„Fără îndoială, cel mai bun lucru pe care îl puteți bea pentru a trăi până la 100 de ani este apa”, a declarat Buettner, citat deFox News.

Cercetătorul a spus că oamenii din zonele albastre consumă între șase și șapte pahare de apă pe zi și a recomandat consumul de apă purificată.

„Apa ajută la scăderea tensiunii arteriale, contribuie la menținerea unei bune circulații a sângelui și vă menține hidratați”, a afirmat acesta.

Cercetările citate, inclusiv date provenite de la National Institutes of Health, au asociat o hidratare corespunzătoare cu o îmbătrânire mai sănătoasă, un risc mai redus de boli cronice și un risc mai mic de deces prematur. Cercetătorii au precizat însă că aceste rezultate nu demonstrează o relație directă de cauzalitate.

Un aport adecvat de apă contribuie și la funcționarea normală a rinichilor, la reglarea tensiunii arteriale și la menținerea circulației sanguine.

Cafeaua este a doua băutură evidențiată de Dan Buettner. Cercetătorul a asociat consumul acesteia cu rate mai scăzute ale diabetului și ale unor afecțiuni neurologice.

„Beți-o simplă, una-două cești pe zi și opriți consumul până la prânz. Vă va ajuta să trăiți mai mult”, a spus Buettner.

Cafeaua conține antioxidanți și polifenoli, compuși vegetali studiați pentru posibilele lor efecte antiinflamatoare. Consumul regulat de cafea a fost, de asemenea, asociat cu un risc mai scăzut de diabet de tip 2 și de anumite afecțiuni neurologice.

Pentru a evita un aport suplimentar de calorii, poate fi limitată cantitatea de zahăr adăugat și de smântână sau alte creme foarte grase. De asemenea, consumul de cafea mai devreme în cursul zilei poate reduce efectul cofeinei asupra somnului.

A treia băutură menționată de cercetător este vinul roșu. În anumite zone albastre, precum Sardinia, acesta este consumat în cantități mici, în timpul meselor.

Dan Buettner a recunoscut însă că rolul vinului roșu într-o alimentație asociată longevității este controversat: „Sunt foarte conștient de toate informațiile negative apărute în ultima perioadă despre vin, dar acesta este consumat în zonele albastre și pare să adauge ani vieții”.

Vinul roșu conține compuși vegetali precum resveratrolul și flavonoidele, care au fost studiați pentru posibilele efecte asupra sănătății cardiovasculare. În același timp, experții au pus tot mai mult sub semnul întrebării ideea că eventualele beneficii asociate vinului roșu ar compensa riscurile cunoscute ale consumului de alcool.

Potrivit Surgeon General din Statele Unite, consumul de alcool este asociat cu numeroase riscuri pentru sănătate, inclusiv cu un risc crescut de apariție a cel puțin șapte tipuri de cancer.