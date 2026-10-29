Cercetătorii lansează o alertă după ce au descoperit cantități mari de microplastic într-una dintre cele mai populare băuturi, potrivit The New York Post.

Cercetătorii spun că plicurile de ceai sunt adesea pline de partricule de microplastic - bucățele minuscule, mai mici de 5 milimetri - despre care s-a demonstrat că cresc riscul de probleme cardiovasculare, deteriorare celulară și anumite tipuri de cancer.

Studii recente arată că aceste cioburi de plastic sunt peste tot, de la praful din aer până la 60% din alimentele pe care le consumăm.

Dar nu este o soluție fără speranță: experții spun că vă puteți reduce consumul evitând pur și simplu lucruri precum ustensilele de gătit din plastic și recipientele de depozitare a alimentelor pentru reîncălzire.

Oamenii de știință au comparat plicurile pentru infuzii de la 14 mărci care folosesc pliculețe de ceai din plastic și 14 mărci de ceai vrac, cunoscut și sub numele de ceai din frunze. Fiecare a fost infuzat timp de trei minute la 203 grade Fahrenheit (95 grade Celsius).

Ceaiul din pliculețe de plastic a dus la un număr impresionant de 555 până la 2.498 de particule de microplastic per cană, în timp ce ceaiul din frunze avea doar 0,3 până la 2,4 particule per cană.

Microplasticul din ceaiul din frunze era un amestec de materiale, probabil preluate prin contaminarea mediului sau prin procesare, spun cercetătorii. În schimb, cele identificate în ceaiul ambalat în pungi de plastic erau exclusiv fibre de poliamidă - același material folosit pentru fabricarea pungilor - indicând direct sursa lor.

„La contactul cu apa fierbinte, pungile de ceai încetează să funcționeze ca materiale de ambalare inerte și, în schimb, se transformă în surse active de contaminare, eliberând mii de microplastice și substanțe chimice care perturbă sistemul endocrin per cană”, au scris autorii în npj Science of Food.

Numărarea particulelor nu a fost suficientă - cercetătorii au vrut să vadă ce substanțe chimice se scurg în apă. Au măsurat BPA, despre care s-a demonstrat că perturbă funcția endocrină și afectează activitatea cardiacă, și ftalații, asociați cu perturbări endocrine și potențial cancer.

Cercetătorii au descoperit BPA și o serie de ftalați în ceaiul ambalat, deși acestea se încadrau în standardele de siguranță. Cu toate acestea, ei spun că aceste praguri ar putea fi depășite - în special pentru BPA, pe care l-au observat la niveluri relativ ridicate.

„Studiul nostru a constatat că aportul de BPA ar putea ajunge la 21,7% din [limitele de siguranță europene], o constatare care servește drept avertisment critic, în special pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi femeile însărcinate și copiii”, au scris cercetătorii turci.

BPA poate dăuna dezvoltării fetale, precum și dezvoltării fizice și comportamentale a copiilor.

Deși rezultatele comparate cu standardele de siguranță „par sigure din punct de vedere cantitativ, acestea pot fi înșelătoare”, au spus autorii studiului. „Aceste rezultate nu implică un risc zero.”

În SUA, majoritatea pliculețelor de ceai standard sunt fabricate în principal din materiale naturale pe bază de plante, dar unele mărci folosesc plastic pentru a sigila și a întări structural pliculețele.

Multe companii producătoare de ceai au renunțat la materialele plastice pe bază de petrol și au optat pentru un bioplastic numit PLA, deoarece acesta este derivat din surse vegetale, cum ar fi amidonul de porumb. Cercetările arată însă că pliculețele de PLA pot elimina microplasticele.