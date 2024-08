Social Microplasticele pot dăuna sănătății, avertizează specialiștii







Microplasticele au fost găsite în ocean și în aer, în alimentele și în apa noastră. Ele au fost găsite într-o gamă largă de țesuturi corporale, inclusiv în inimă, ficat, rinichi și chiar testicule. Dar chiar vă fac rău? Există dovezi care sugerează că da. Dar acestea sunt limitate. Unii cercetători sunt îngrijorați, dar recunosc că există multe întrebări fără răspuns.

Dr. Marya Zlatnik, un obstetrician din San Francisco care a studiat toxinele din mediu și sarcina, a văzut studii care ridică semne de întrebare cu privire la impactul microplasticelor asupra sănătății bebelușilor și adulților. Dar acesta este un domeniu de cercetare tânăr și nu este un subiect pe care îl discută în general cu pacienții. „Nu sunt încă foarte sigură ce să spun”, a spus Zlatnik. Iată o privire asupra a ceea ce se știe până acum:

Ce sunt microplasticele

Plasticele sunt materiale fabricate de om. Multe dintre ele sunt derivate din petrol sau alte produse petroliere. Acestea se pot descompune în particule mai mici, prin expunerea la căldură și intemperii și chiar prin digestia animalelor.

Cercetătorii au fost din ce în ce mai interesați de microplastice. Care pot fi la fel de late ca o radieră de creion sau la fel de mici ca o fracțiune din lățimea unui fir de păr uman. Nanoplasticele, un alt domeniu de studiu, sunt și mai mici.

Aceste materiale plastice minuscule au fost detectate în aer, apă și sol, în lapte și în apa potabilă îmbuteliată și de la robinet. De asemenea, au fost găsite într-o varietate de alimente. Inclusiv sare, zahăr, miere, orez și fructe de mare.

Există microplasice în corpul uman?

Cel mai probabil, da. Există dezbateri științifice cu privire la cantitatea pe care oamenii o inhalează și o ingerează. Iar aceasta poate varia în funcție de ceea ce mănâncă și beau și de locul în care trăiesc, spun cercetătorii. Unii cercetători australieni, în numele World Wildlife Fund, au calculat în 2019 că mulți oameni consumă în fiecare săptămână aproximativ 5 grame de plastic din alimente și băuturi comune. Adică echivalentul unui card de credit. Această estimare nu este îmbrățișată universal de cercetători. Dar este frecvent menționată în articolele de știri.

Cercetătorii încă încearcă să înțeleagă nivelurile de expunere. Dar studiu după studiu descoperă semne de plastic în țesuturile corpului. „Microplasticele au fost măsurate în aproape toate țesuturile corporale care au fost evaluate”, a declarat Tracey Woodruff, cercetător la Universitatea California din San Francisco. Oamenii de știință au raportat chiar descoperirea lor în organul reproducător masculin, în ovare și în placentă.

Au microplasticele efecte negative?

Această problemă este încă în curs de rezolvare. Un raport din 2022 al Organizației Mondiale a Sănătății a concluzionat că nu există niciun risc clar pentru sănătatea umană, pe baza dovezilor disponibile. De asemenea, nu există un semnal evident de impact larg asupra sănătății publice. Cel puțin în ceea ce privește mortalitatea. Ratele mortalității cauzate de cancer, boli de inimă și accidente vasculare cerebrale au scăzut, nu au crescut.

Însă cercetătorii au început să măsoare plasticele în corpul uman. Și să încerce să evalueze efectele asupra sănătății, abia în ultimii ani. O parte din aceste cercetări abia acum dau roade. Este logic ca microplasticele să fie dăunătoare deoarece conțin substanțe chimice toxice, a declarat Woodruff. Care a făcut parte dintr-o echipă care a analizat aproape 2 000 de studii privind microplasticele la cererea legislatorilor din California.

Este posibil, de exemplu, ca microplasticele să joace un rol în creșterea incidenței anumitor tipuri de cancer la persoanele tinere, a spus ea. Informațiile disponibile indică faptul că materialele plastice pot declanșa inflamații și provoca alte modificări problematice în organism care pot, de exemplu, crește riscul de atac de cord și accident vascular cerebral.

Plasticul și sănătatea

Un mic studiu publicat în New England Journal of Medicine la începutul acestui an a sugerat, dar nu a dovedit, că pacienții cu urme de plastic în artere prezintă un risc mai mare de deces din cauza atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale. Dar un expert care nu a fost implicat în cercetare a sugerat că studiul ar fi putut supraevalua orice efecte.

„Chiar dacă există încă multe lucruri pe care nu le știm despre particulele de microplastic și despre daunele pe care le provoacă oamenilor, informațiile disponibile astăzi sunt, în opinia mea, foarte îngrijorătoare”, a declarat Dr. Philip Landrigan, de la Boston College.

Ce se poate face în ceea ce reprezintă microplasticele

Există modalități de a reduce expunerea potențială la microplastice, spun cercetătorii. Scoateți-vă pantofii înainte de a intra în casă, pentru a evita urmărirea prafului încărcat cu plastic. Ca să nu mai vorbim de germeni, murdărie și alte resturi prin casă. Consumați alimente, în special fructe și legume proaspete, pe care le preparați în casă.

Nu puneți mâncarea la microunde într-o tavă de plastic, indiferent de instrucțiunile de la televizor, a spus Woodruff. Și optați pentru sticle de apă reutilizabile din oțel inoxidabil sau sticlă, mai degrabă decât pentru cele de plastic de unică folosință, a adăugat ea. Zlatnik, obstetricianul, a observat că familiile cu venituri limitate pot avea motive mai mari de îngrijorare.

„Dacă cineva este îngrijorat de unde îi va veni următoarea masă, nu îi voi da sfaturi să păstreze resturile în recipiente de sticlă și să nu folosească cuptorul cu microunde în plastic”, a spus ea, scrie ABC News.