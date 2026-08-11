Microplasticele au fost identificate în concentrații ridicate în arterele afectate de blocaje la pacienții care au suferit infarct miocardic, potrivit unui nou studiu publicat în European Heart Journal.

Descoperirea aduce noi dovezi privind răspândirea particulelor de plastic în organism și ridică întrebări importante despre impactul acestora asupra sănătății cardiovasculare.

Cercetarea a analizat probe de sânge și țesut de la pacienți cu diferite afecțiuni cardiace și a constatat că microplasticele și nanoplasticele erau prezente la aproximativ 84% dintre persoanele care au suferit un infarct.

Cele mai mari concentrații au fost detectate chiar în sângele prelevat din arterele blocate, un loc în care astfel de particule nu erau așteptate până de curând, potrivit publicației The Week.

În ultimii ani, cercetătorii au identificat microplastice în sânge, plămâni, ficat, rinichi, placentă și chiar în creierul uman. Noile rezultate completează această listă și sugerează că particulele rezultate din degradarea materialelor plastice pot circula prin organism și se pot acumula în zone esențiale pentru funcționarea acestuia.

Microplasticele sunt fragmente de plastic mai mici de 5 milimetri. Ele provin din degradarea ambalajelor, hainelor sintetice, anvelopelor, recipientelor din plastic și a numeroase produse utilizate zilnic. Oamenii pot fi expuși prin alimente, apă, aer sau praf, iar cercetările arată că expunerea este practic inevitabilă.

Autorii studiului subliniază că rezultatele nu demonstrează că microplasticele provoacă direct infarctul sau alte boli cardiovasculare.

Cercetarea evidențiază însă o asociere între nivelurile ridicate de microplastice și pacienții cu afecțiuni severe ale arterelor.

Sunt necesare studii suplimentare pentru a stabili dacă aceste particule contribuie la inflamație, formarea plăcilor de aterom sau alte mecanisme implicate în bolile cardiovasculare.

Specialiștii atrag atenția că fumatul și expunerea la poluarea aerului au fost asociate cu niveluri mai mari de microplastice în organism, ceea ce sugerează că mai mulți factori de mediu pot influența acumularea acestor particule.

Interesul pentru microplastice a crescut considerabil în ultimii ani, însă comunitatea științifică avertizează că metodele de detectare diferă între studii, iar rezultatele nu sunt întotdeauna ușor de comparat.

O analiză sistematică publicată recent arată că este nevoie de protocoale standardizate pentru măsurarea microplasticelor în țesuturile umane și pentru evaluarea efectelor lor asupra sănătății.

În paralel, alte echipe de cercetare dezvoltă tehnologii care permit identificarea microplasticelor în țesuturi fără a le distruge, ceea ce ar putea accelera studiile privind distribuția acestor particule în organism și efectele lor pe termen lung.