Ai cumpărat fructele și legumele proaspete, dar după două-trei zile unele sunt deja moi, mucegăite sau fără gust. Nu este vorba doar de calitatea lor din magazin. În multe cazuri, modul în care le depozitezi acasă grăbește alterarea.

Nu toate legumele și fructele suportă bine frigul. Roșiile își pierd aroma și devin făinoase. Cartofii capătă un gust dulceag și se alterează mai repede. Ceapa și usturoiul pot înmuia și încolți. Bananele se înnegresc prematur. Acestea se păstrează mai bine în cămară sau într-un loc răcoros și uscat.

Umezeala este inamicul numărul unu. Dacă speli fructele și legumele și le pui ude în frigider sau în pungă, mucegaiul apare mult mai repede. Regula este simplă: se spală doar înainte de consum.

Unele fructe, precum merele, bananele și roșiile, elimină etilenă, un gaz care grăbește coacerea. Ținute lângă castraveți, salată, broccoli sau morcovi, le accelerează degradarea. Separarea lor prelungește prospețimea.

Multe legume au nevoie să „respire”. Ținute în pungi de plastic complet închise, acumulează umiditate și se strică mai repede. Este mai bine să folosești pungi perforate, șervete de hârtie sau recipiente care permit o minimă circulație a aerului.

Sertarele pentru legume din frigider există cu un motiv: mențin umiditatea potrivită. Dacă le umpli haotic sau amesteci fructele cu legumele, efectul se pierde. În plus, zonele prea reci pot afecta unele produse sensibile.

Nu spăla fructele și legumele înainte de depozitare

Separă fructele care produc etilenă de legumele sensibile

Ține roșiile, cartofii, ceapa și bananele în afara frigiderului

Folosește recipiente sau pungi care permit aerisirea

Consumă primele produsele mai perisabile

Fructele și legumele nu se strică doar „singure”. De cele mai multe ori, greșelile mici de depozitare le scurtează viața. Cu câteva reguli simple, rămân proaspete mai multe zile și arunci mult mai puțin.