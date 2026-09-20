De ce ți se strică fructele și legumele după câteva zile. Greșelile de evitat
- Andrei Arvinte
- 20 septembrie 2026, 13:21
- Prima greșeală: Pui toate legumele și fructele la frigider
- A doua greșeală: Speli fructele și legumele înainte de depozitare
- Greșeala nr. 3: Le ții la un loc pe cele care nu se potrivesc
- Lipsa aerisirii și pungile închise ermetic strică legumele și fructele
- Sertarele și rafturile folosite greșit
- Cum procedezi corect
Ai cumpărat fructele și legumele proaspete, dar după două-trei zile unele sunt deja moi, mucegăite sau fără gust. Nu este vorba doar de calitatea lor din magazin. În multe cazuri, modul în care le depozitezi acasă grăbește alterarea.
Prima greșeală: Pui toate legumele și fructele la frigider
Nu toate legumele și fructele suportă bine frigul. Roșiile își pierd aroma și devin făinoase. Cartofii capătă un gust dulceag și se alterează mai repede. Ceapa și usturoiul pot înmuia și încolți. Bananele se înnegresc prematur. Acestea se păstrează mai bine în cămară sau într-un loc răcoros și uscat.
A doua greșeală: Speli fructele și legumele înainte de depozitare
Umezeala este inamicul numărul unu. Dacă speli fructele și legumele și le pui ude în frigider sau în pungă, mucegaiul apare mult mai repede. Regula este simplă: se spală doar înainte de consum.
Greșeala nr. 3: Le ții la un loc pe cele care nu se potrivesc
Unele fructe, precum merele, bananele și roșiile, elimină etilenă, un gaz care grăbește coacerea. Ținute lângă castraveți, salată, broccoli sau morcovi, le accelerează degradarea. Separarea lor prelungește prospețimea.
Lipsa aerisirii și pungile închise ermetic strică legumele și fructele
Multe legume au nevoie să „respire”. Ținute în pungi de plastic complet închise, acumulează umiditate și se strică mai repede. Este mai bine să folosești pungi perforate, șervete de hârtie sau recipiente care permit o minimă circulație a aerului.
Sertarele și rafturile folosite greșit
Sertarele pentru legume din frigider există cu un motiv: mențin umiditatea potrivită. Dacă le umpli haotic sau amesteci fructele cu legumele, efectul se pierde. În plus, zonele prea reci pot afecta unele produse sensibile.
Cum procedezi corect
- Nu spăla fructele și legumele înainte de depozitare
- Separă fructele care produc etilenă de legumele sensibile
- Ține roșiile, cartofii, ceapa și bananele în afara frigiderului
- Folosește recipiente sau pungi care permit aerisirea
- Consumă primele produsele mai perisabile
Fructele și legumele nu se strică doar „singure”. De cele mai multe ori, greșelile mici de depozitare le scurtează viața. Cu câteva reguli simple, rămân proaspete mai multe zile și arunci mult mai puțin.